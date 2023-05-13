Кулеба и Блинкен обсудили предоставление Украине F-16 и создание спецтрибунала

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Госсекретарь США Энтони Блинкен имели телефонный разговор. В ней чиновники обсудили вопросы подготовки Украины к контрнаступлению и поставке оружия.

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Об этом сообщил Дмитрий Кулеба в своем Twitter. Как отметил украинский министр, в разговоре с Блинкеном они обсудили в том числе и создание для России специального трибунала.

В ходе обсуждения они рассмотрели актуальную подготовку Украины к контрнаступлению, в том числе сосредоточили внимание на роли международных партнеров в достижении успеха этой операции. Кулеба в очередной раз акцентировал внимание на предоставлении Украине истребителей F-16 и подготовке украинских пилотов.

"Я уделил особое внимание важности предоставления Украине истребителей F-16 и шагам, необходимым для начала подготовки украинских пилотов", – написал министр.

В свою очередь Блинкен подчеркнул, что США будут продолжать всячески поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Ранее сообщалось, что Германия предоставит Украине самый большой пакет военной помощи с начала войны. Так, в ближайшее время планируется поставка оружия на сумму около 2,7 млрд. евро.

Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Украина однозначно победит в войне с Россией, прежде всего освободив все захваченные территории. Однако этот путь будет для нас очень длинный и сложный.

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