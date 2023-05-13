Залужный – о победе в войне: я вижу, как это можно сделать, но путь долгий и сложный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Украина однозначно победит в войне с Россией, прежде всего освободив все захваченные территории. Однако этот путь будет для нас очень долгим и сложным.

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О своем видении победы "железный" генерал рассказал в интервью Дмитрию Комарову. Оно вышло в эфире и на YouTube-канале "Мир наизнанку" 12 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я вижу, как это можно сделать (победить в войне против России. – Ред). Вижу, что еще нужно для этого. Но точно знаю, что до победы еще очень длинный путь. Очень длинный и сложный", – отметил главнокомандующий ВСУ.

В то же время под победой он видит не просто освобождение всех оккупированных Россией украинских территорий с выходом на государственные границы 1991 года. По его словам, победа также состоит в дальнейшем создании в Украине такой мощной силы – большой боеспособной армии с современной техникой – которая никогда не позволит россиянам повторить 24 февраля 2022-го.

Залужный подчеркнул, что сейчас украинское государство стоит благодаря мужественным людям, которые держат свои позиции и одерживают победу над агрессором.

"Мы придем к этому и обязательно победим. Но снова хочу сказать, что пока все держится на плечах этих простых людей", – сказал он, признав, что у украинцев "работы еще очень много".

Также "железный" генерал повторил свою цитату "Мы будем воевать до последней капли крови", которую ранее озвучил американскому изданию TIME.

"Иначе убьют нас. Выхода другого нет. Все просто", – добавил он.

Главнокомандующий ВСУ выразил благодарность за то, что украинская армия наполнена такими людьми – разными по национальности, но объединенными вокруг общей цели и делают те невероятные вещи, которые сегодня видит весь мир.

"Это прекрасные люди, которые заслуживают уважения. И я им только благодарен!" – подытожил генерал.

В этом же интервью Валерий Залужный рассказал, как ВСУ готовились к полномасштабному вторжению РФ, а также о том, что ныне враг несет безумные потери на Донбассе, в частности в районе Бахмута.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам последних соцопросов, абсолютное большинство граждан Украины верят в победу над Россией в войне. Примечательно, что сейчас не усматривается существенных региональных отличий в убеждении людей в том, что наша страна поборет агрессора.

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