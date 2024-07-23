Курорт превратился в пустошь: в сети показали, как выглядит Арабатская Стрелка после прихода оккупантов. Видео

После прихода "русского мира" популярный некогда курорт Арабатская Стрелка на Херсонщине превратился в пустошь. Там, где раньше гуляли толпы отдыхающих, сейчас не видно ни души.

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Многочисленные торговые точки не работают, все заросло сорняками, везде валяется мусор. Видео из уничтоженного Россией курорта опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

"Оккупированная Херсонская область. Арабатская стрелка. Когда-то тут был популярный многолюдный курорт. После прихода русского мира – пустота и упадок", – написал он.

Видео, снятое 13 июля текущего года, длительностью менее 1,5 минуты. Его автор показал, как выглядит аллея, ведущая к морю.

Ранее здесь кипела жизнь. Во многочисленных торговых павильончиках продавали еду, сувениры и аксессуары для отдыха – сейчас эти павильончики закрыты, а местами – и разгромлены. Все заросло сорняками, включая вход к единственному магазинчику, который, похоже, все еще открыт или работал до недавнего времени.

Там, где прогуливалось множество отдыхающих, сейчас – ни души. Лишь ветер гоняет по аллее сухую листву. О том, что на Арабатской Стрелке еще остались люди, свидетельствует разве что заполненный мусорный контейнер да гора пакетов с мусором, громоздящаяся рядом с ним.

До начала полномасштабного вторжения только на Арабатской Стрелке, согласно открытым данным, отдыхали до 2 млн человек за сезон, всего же на Херсонщине отпуска проводили свыше 5 млн людей. После прихода "русского мира" назначенный Москвой гауляйтер Владимир Сальдо радостно отчитывался, что в 2023 году на всей Херсонщине фиксировались "рекордные" 12 тысяч отдыхающих.

Это не мешает ни Сальдо, ни Кремлю рассказывать, как они превратят Херсонщину в "туристическую жемчужину", которая якобы не будет уступать турецким курортам. Так, еще зимой 2022-го гауляйтер рассказывал о поручении Путина "развивать населенные пункты на Левобережье, в частности на Арабатской Стрелке" и о том, что там, мол, Россия намеревается строить новые населенные пункты.

Да и грандиозные "планы" по развитию туризма на Херсонщине озвучиваются регулярно, правда, дальше пустых обещаний и воровства денег на "разработке плана развития" Геническа и Арабатской Стрелки дело до сих пор не сдвинулось.

Напомним, в июне прошлого года партизаны достали гауляйтера Сальдо на Арабатской Стрелке. 10 июня 2023 года в результате прилета разрушена гостиница Chalet Thermal, в которой якобы часто ночевал коллаборант. Сам он остался жив, однако получил контузию.