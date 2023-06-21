Латвия передаст Украине весь свой флот вертолетов, – премьер Кариньш

Латвия приняла решение передать Вооруженным силам Украины все свои боевые вертолеты. Ранее это государство отдало украинскому войску, сдерживающему российскую агрессию, все переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, находившиеся на вооружении в латвийской армии.

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Об этом 21 июня заявил в ходе международной конференции по возобновлению Украины в Лондоне премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. В целом эта маленькая страна с большим сердцем предоставила Украине только военной помощи на сумму более 1% своего ВВП.

Свое выступление глава латвийского правительства начал с констатации простого, но мало понятного до 24 февраля 2022 года Западной Европе факта: "в Латвии никогда не питали иллюзий относительно России". Именно поэтому еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда государство-агрессор стягивало войска к украинской границе, в декабре 2021 Латвия решила передать Украине партию ПЗРК Stinger. Только получив от США разрешение на передачу этого американского вооружения, латвийское правительство осуществило поставку.

По словам Кариньша, Stinger "прибыли в Украину всего за день до полномасштабного вторжения, и, к счастью, они стали частью решения, чтобы не дать россиянам захватить аэропорт, что было частью их первоначального плана".

С тех пор Латвия прилагает огромные усилия, чтобы помочь Украине выстоять и победить. И сейчас латвийское правительство решило передать украинским воинам все боевые вертолеты, которые есть в стране.

"Наше правительство потратило более 1,3% нашего ВВП на все виды помощи Украине, из которых более 1% - только на военные нужды. Итак, все наши ракеты Stinger сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты – последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо – мы отправляем в Украину", – сообщил Кариньш.

Также Латвия активно участвует в тренировках украинских солдат, и постоянно передает украинской армии боеприпасы и беспилотники. Вдобавок, и государство, и латвийский народ оказывают скорую и эффективную гуманитарную и финансовую помощь Украине.

"Как нация мы понимаем украинцев. Потому что за что они борются? Они борются за многие вещи, но вы можете свести это к трем ценностям: свобода, демократия и верховенство права. Все мы постоянно говорим об этих вещах. Мы все борцы за свободу. Но, друзья, украинцы - это борцы за свободу, а мы сейчас являемся теми, кто поддерживает свободу", – заявил латвийский премьер.

Каринш убежден: страны-партнеры должны наращивать поддержку Украины. И полностью интегрировать наше государство как в Евросоюз, так и в НАТО.

Что касается послевоенного восстановления Украины, по мнению латвийского премьера, справедливо было бы направить на это все замороженные российские активы. Также он акцентировал внимание на том, что руководство РФ должно ответить перед законом за все совершенные преступления.

"Итак, объединенными вы выстоим. Мы будем стоять с Украиной, ... и в конце концов мы победим. Слава Украине!" – заявил Кариньш.

Напомним, 21 июня стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи.

Среди предоставленного оружия – два тягача для танков MAN HX81 и прицепы к ним, тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм, 6 автомобилей для патрулирования границы, а также не указанное количество 155-мм высокоточных управляемых боеприпасов Vulcano.

Кроме того, Берлин планирует предоставить Украине ракеты для ПВО Patriot. В правительственном сообщении количество ракет не указано, однако ранее министр обороны страны Борис Писториус ранее заявлял, что Германия предоставит Украине 64 ракеты для Patriot, получить их у украинской армии "немедленно".

Также сообщалось, что вертолеты ВСУ оборудуют противоракетной системой AMPS. Эта разработанная немецкой компанией система способна защищать экипажи боевых машин от широкого спектра угроз, прежде всего от поражения ракетами класса "воздух-воздух" и "земля-воздух".