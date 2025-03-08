'Летаем низко, равняем оккупантов с землей': в Третьей штурмовой показали прицельную работу. Видео

Силы обороны продолжают уничтожать российских военных и их технику на украинской территории. На Харьковском направлении на этот раз успешно отработали операторы Primus из Третьей отдельной штурмовой бригады.

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Соответствующим видео они поделились в своем Telegram-канале. Оккупанты остались без пушки, мотоцикла, переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" и другой техники.

"Летаем низко, равняем оккупантов с землей. Не позволяем россиянам закрепиться на Харьковщине и подлетаем в упор. Влупили по мотыгам, выследили пушки и вывели из строя ПЗРК – минус контроль оккупанта над небом", – говорится в сообщении.

На кадрах можно наблюдать, как наши защитники направляют дроны по позициям врага, что в который раз доказывает: россиянам не рады на украинской земле.

"Они прятались – мы их похоронили. Успешно отработали по противнику операторы "Primus" с 1-го штурмбата!" – отмечено в сообщении.

Напомним, военные Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили российских захватчиков, которые маскировались и пытались скрыться в лесу. Аэроразведка обнаружила их и ликвидировала точными ударами. По живой силе врага отработали операторы Insane Group из 2-го механизированного батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские бойцы сорвали попытку штурма вражеских войск на Лиманском направлении. Для поддержки штурмовых действий пехоты противник задействовал БМП-3, которая была уничтожена. Двое членов экипажа смогли убежать, а вот третьему повезло меньше.

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