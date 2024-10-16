Летают быстрее и на большей высоте: Россия модернизировала ударные дроны 'Шахед' – ISW

Российская армия провела модернизацию своих ударных дронов "Шахед". Теперь враждебные БПЛА способны летать быстрее и на большей высоте.

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Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики ссылаются на слова украинского военнослужащего из мобильного подразделения противовоздушной обороны ВСУ.

Военный отметил, что ранее "Шахеды" были медленными, тяжело маневрировали и могли летать только на низкой высоте.

"Но с тех пор российские войска модернизировали компоненты беспилотных летательных. аппаратов "Шахед", – говорится в отчете.

После модернизации вражеские дроны стали способны летать быстрее и на большей высоте. Однако военный заметил, что украинские мобильные огневые группы также улучшили свое оснащение и тактику, успешно сбивая вражеские ударные БПЛА без труда.

Ранее сообщалось, что страна-террорист Россия ежедневно способна производить десятки ударных дронов-камикадзе типа Shahed. В среднем россияне производят в сутки около 57 БПЛА. Так, темпы производства дронов в РФ могут достигать 400 единиц в неделю.

Как сообщал OBOZ.UA, снимки, сделанные спутниками, подтверждают поражение российских военных складов возле поселка Октябрьский район Ейского района Краснодарского края РФ. Заявляется, что там противник хранил дроны-камикадзе типа "Шахед".

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