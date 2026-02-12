'Летел огненный шар': жительница Днепра рассказала о российской атаке. Видео

В ночь на 12 февраля российские войска атаковали Днепр, в городе прогремели мощные взрывы. Жители рассказывают о сильной ударной волне, повреждениях домов и пожаре.

Они называют атаку молниеносной и очень громкой. Их рассказ опубликовали местные Telegram-каналы.

Жительница Днепра Надежда Николаевна рассказала, что во время атаки видела в небе "огненный шар", который стремительно летел в сторону жилых домов. По ее словам, все произошло очень быстро и почти без предупредительного звука.

"Летел такой огненный слой, что не дай Бог это пережить. Оно как жахнуло в крышу – началось возгорание, и все пошло взрываться волной: окна затрещали, двери повырывало. Ничего не слышно, ничего не понять, очень громкий был взрыв", – рассказала женщина.

Она добавила, что из-за сильного удара люди не сразу смогли оправиться, а пожарные, по ее словам, прибыли с опозданием.

Также женщина сообщила, что неподалеку в доме напротив жили семьи с детьми, однако в момент взрыва она не могла выйти наружу, чтобы посмотреть, что с ними.

Напомним, в ночь на четверг, 12 февраля, российские оккупанты устроили комбинированную атаку на Днепр. На город направили несколько групп "Шахедов", а также нанесли удары баллистикой и крылатой ракетой. В результате обстрела есть разрушения и пострадавшие. В частности, в результате ночной атаки ранены четыре человека, среди них – дети.

12 февраля российские оккупанты устроили массированную атаку на Киев. В то же время враг направил на город группы "Шахедов" и баллистические ракеты. Россияне били по объектам инфраструктуры столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 12 февраля, российские захватчики направили группы ударных БПЛА на Одессу. В городе есть разрушения, по меньшей мере один человек пострадал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!