'Лежим с перебитыми ногами': раненые оккупанты рассказали, как их бросили на поле боя, и пожаловались на давление ВСУ. Видео

Российские оккупанты продолжают развеивать миф про то, что "русские своих не бросают". Двое раненых захватчиков пожаловались, что они вторые сутки лежат на поле боя с перебитыми ногами – те, кто обещал их эвакуировать, так за ними и не вернулись.

Соответствующее видео, записанное россиянами под обстрелом, было опубликовано в Telegram-канале проекта "Хочу жить". "Эвакуация вчера пришла, сказала "сейчас мы ходячих выведем и вернемся за вами". А по факту мы тут уже вторые сутки", – сказал солдат РФ.

Он пожаловался, что их бросили без еды и воды в тесном окопе, и теперь им остается только молиться, чтобы по ним не прилетел кассетный снаряд. Так они ждали эвакуации или хотя бы плохой погоды, которая дала бы возможность выйти и добираться до своих позиций. Пока на небе ясно, этого им не позволили бы сделать украинские БПЛА.

Российский захватчик также призвал не верить тому, что говорят по росТВ о снарядном голоде в Вооруженных силах Украины. По его словам, украинские военные обстреливают позиции РФ с небольшими паузами, а вот российская артиллерия в ответ на это молчит.

"Здесь не*уй делать, отвечаю. Кто сюда рвался, особенно из-за денег сюда идет, на*уй вам это не надо", – говорят оккупанты.

В "Хочу жить" отметили, что таких случаев, когда раненых солдат РФ бросают под обстрелами, огромное количество. "Сомневаемся, что этим двоим удалось выжить. Скорее всего этот неглубокий окоп в безымянной посадке стал их могилой. А ведь могли связаться с нами и живые-здоровые ждать возвращения домой", – добавили там.

Как сообщал OBOZ.UA, из перехватов разговор солдат РФ стало известно, что российские оккупанты не забирают своих погибших товарищей с поля боя – тела военных страны-агрессора долго лежат под открытым небом. Все это время ликвидированные солдаты считаются пропавшими без вести, некоторые из них остаются в таком статусе навсегда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!