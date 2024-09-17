Литовца, который в составе армии РФ воюет против Украины, лишили гражданства – МИД

Литва лишила гражданства уроженца страны Кястутиса Квиеткуса, который присоединился к оккупационной армии России и воюет против Украины. Процедуру выполнили в соответствии с законодательством страны.

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Заявление об этом во вторник, 17 сентября, сделала пресс-служба литовского министерства внутренних дел. По информации LRT, Вильнюсу известно о минимум пяти гражданах государства, которые воюют на стороне Российской Федерации.

Решение касательно Квиеткуса приняла глава МВД Агне Билотайте на основании Закона о гражданстве и с учетом информации, предоставленной департаментом миграции и другими уполномоченными госорганами Литвы.

Законодательство страны запрещает гражданам Литвы служить в иностранных вооруженных силах без разрешения правительства.

О том, что Квиеткус вместе с оккупантами-россиянами воюет против Украины, впервые стало известно в августе 2024 года. Мужчина сам похвастался в Facebook видео, на котором стрелял из гранатомета, а также находился в окопах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 сентября во время Форума оборонной промышленности в Киеве Украина и Литва заключили меморандум о сотрудничестве в области обороны.

– Недавно стало известно, что наши защитники получат от Литвы 10 миллионов евро на закупку ракет-дронов украинского производства "Паляница".

– В сентябре Литва планировала доставить нам свои первые беспилотники типа FPV. В общей сложности власти хотят поставить Силам обороны FPV-дронов литовского производства на сумму 5 миллионов евро.

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