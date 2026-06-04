Лобовое стекло Humvee выдержало удар вражеского FPV: в ГУР показали эксклюзивное видео
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Во время ротации на Запорожском направлении бойцы подразделения "Братство" Главного управления разведки оказались под обстрелом вражеского FPV-дрона. Лобовое стекло их автомобиля Humvee выдержало удар российского дрона, и таким образом бойцы остались живы.
Эксклюзивным видео с фронта от бойцов "Братства" поделились в ГУР. На нем видно изнутри, как произошел прилет и как защитникам удалось выжить.
Что известно
Отмечается, что бойцы подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины осуществляли ротацию на Запорожском направлении. В это время их экипаж в автомобиле Humvee оказался под прицелом российского FPV-дрона.
"Логистика в современной войне — один из самых тяжелых этапов выполнения боевых задач, в частности из-за угрозы вражеских беспилотников", – говорится в сообщении.
"Уверенность закаленных на войне спецназовцев и надежность машины позволили выйти из килзоны без потерь", – отметили в ГУР.
На видео, снятом бойцами "Братства" внутри бронированного автомобиля, видно, как лобовое стекло Humvee выдержало удар вражеского дрона.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что в ГУР показали, как уничтожают логистику оккупантов на ВОТ. Так, украинские воины продолжают "выжигать" российскую логистику на временно оккупированных территориях Украины. В частности, пилоты Главного управления разведки Министерства обороны Украины наносят удары по вражеской технике в "сухопутном коридоре" в Крым в глубоком тылу врага.
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