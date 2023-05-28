'Ловите!' Украинские воины дали мощный ответ оккупантам из HIMARS. Видео

Украинские военные ответили российским террористам на очередные атаки по мирным городам. Захватчикам отправили "пламенные приветы" с помощью HIMARS.

Видео дня

Эффектное видео опубликовали в Telegram "Оперативный ВСУ". На кадрах РСЗО украинской армии выпустила в сторону незваных гостей по меньшей мере 6 ракет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ловите HIMARS в ответ", – говорится в подписи к видео.

Напомним, ранее в сети сообщили, что на временно оккупированной территории Запорожской области захватчики из подразделения Росгвардии "Ахмат" дважды стали жертвами огня HIMARS во время развлечений. Первый случай произошел в начале 2023 года, а второй – на 9 мая, когда оккупанты пытались отметить главный пропагандистский "праздник" страны-агрессора РФ.

Примечательно, что оккупационные власти всячески пытались скрыть от местного населения факт гибели захватчиков.

Пропагандисты РФ тем временем отчитались, что оккупанты "уничтожили" уже 73 РСЗО Himars в Украине, хотя в общей сложности от партнеров украинская армия получила на вооружение только два десятка таких систем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ с помощью ракетной системы HIMARS охотятся на кадыровцев в Запорожской области. С начала этого года их уже дважды накрывали в разных местах отдыха;

– в сети показали, как украинские войска нанесли серию ударов с артиллерийских систем HIMARS по позициям регулярной армии РФ на фронте. В результате в первых числах мая было ликвидировано не менее 40 оккупантов.

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