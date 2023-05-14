На Запорожье захватчики из Росгвардии уже дважды стали жертвами HIMARS из-за любви к веселью: много убитых

На временно оккупированной территории Запорожской области захватчики из подразделения Росгвардии "Ахмат" дважды ставали жертвами огня HIMARS во время развлечений. Первый случай произошел в начале 2023 года, а второй – на 9 мая, когда оккупанты пытались отметить главный пропагандистский "праздник" страны-агрессора РФ.

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За два эпизода с помощью РСЗО HIMARS украинские воины уничтожили десятки российских оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

Первый случай произошел 19 января в посёлке Михайловка Запорожской области. Около 12 представителе подразделения Росгвардии "Ахмат" хотели развлечься в комплексе отдыха "Михайловские бани". Туда же оккупанты заказали "жриц любви", однако их визит так и не состоялся, ведь комплексу отдыха был нанесен ракетный удар.

По оперативной информации, в результате обстрела погибло десять человек. Еще двое, которые в момент удара находились на улице, получили тяжелые ранения и были доставлены в местную больницу. Но и они к утру следующего дня отправились на "концерт Кобзона".

Примечательно, что оккупационные власти всячески пытались скрыть от местного населения факт гибели оккупантов. Для этого так называемый и.о. главы ВГА Михайловки Вячеслав Бедняк выступил с лживым заявлением о якобы обстреле населенного пункта. Примечательно, что именно "жрицы любви" стали наводчицами на объект с оккупантами.

Спустя несколько месяцев еще одних любителей отдохнуть настигла подобная участь. 9 мая в посёлке Плодородное Запорожской области представители подразделения "Ахмат" полностью забронировали местное кафе "Тигран". Начало празднования "победобесия" было назначено на 14:00, однако уже спустя полтора часа произошел "праздничный салют" – по помещению кафе был нанесен ракетный удар.

В результате "бавовны" погибло 20 оккупантов, еще 12 получили ранения разной степени тяжести. Спустя несколько минут был нанесен второй удар по парковке, расположенной напротив кафе, где стояли припаркованные автомобили посетителей. По предварительным данным, в тот момент на парковке находилось еще трое представителей подразделения "Ахмат", но их тела не найдены, поэтому они считаются "пропавшими без вести".

Напомним, в РФ подтвердили ликвидацию двух российских офицеров под Бахмутом. Украинские военные упаковали в пакеты комбрига 4 отдельной мотострелковой бригады так называемого 2 армейского корпуса "ЛНР" Вячеслава Макарова, а также заместителя командира 2 АК Евгения Бровко.

Ранее сообщалось, что за сутки украинские воины на Таврическом направлении выполнили 670 огневых задач. Ликвидированы или ранены почти рота российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 13 мая Силы обороны ликвидировали еще 620 оккупантов и десятки вражеской техники в сутки. Общие безвозвратные потери РФ в живой силе во время полномасштабного вторжения достигли 198 880 человек.