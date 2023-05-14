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Силы обороны уничтожили на Таврическом направлении почти роту окупантов и 6 складов боеприпасов

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
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Силы обороны уничтожили на Таврическом направлении почти роту окупантов и 6 складов боеприпасов

За прошедшие сутки украинские воины на Таврическом направлении выполнили 670 огневых задач. Ликвидированы или ранены почти рота российских оккупантов.

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Также выведено из строя около десяти единиц вражеской техники и вооружения, в воздух взлетели шесть российских складов боеприпасов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он отметил, что враг за последние сутки совершил на Таврическом направлении около 470 обстрелов. На это защитники ракетных и артиллерийских подразделений Сил обороны Украины ответили выполнением 670 огневых задач. Украинские воины вели контрбатарейную борьбу и уничтожали выявленные цели.

Традиционно, враг понес потери как в живой силе, так и в технике и вооружениях.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти роту. Уничтожены и повреждены 9 единиц вооружения и военной техники противника. В частности, пушка МТ-12, БПЛА "Zala", РЭБ "Житель", 1 единица ТЗМ и автомобильная техника", – рассказал Тарнавский.

Он также добавил, что защитники Украины несколько усилили "снарядный голод" россиян, взорвав несколько вражеских складов боеприпасов.

"Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага. Продолжаем сражаться и уничтожать россиян", –  подчеркнул командующий ОСУВ "Таврия".

Силы обороны уничтожили на Таврическом направлении почти роту окупантов и 6 складов боеприпасов

Напомним, накануне, 13 мая, Силы обороны ликвидировали еще 620 оккупантов и десятки вражеской техники в сутки. Общие безвозвратные потери РФ в живой силе во время полномасштабного вторжения достигли 198 880 человек.

Также сообщалось, что армия РФ безуспешно атаковала под Бахмутом, оккупанты пытаются закрыть нехватку живой силы новой партией заключенных. О ситуации на передовой рассказали в Генштабе.

Тем временем 14 мая в ОК "Юг" сообщили об успешных ударах по скоплению оккупантов в Херсонской области. Ликвидировано 16 захватчиков, 5 БпЛА ударного и оперативно-тактического уровней, а также 12 единиц техники и вооружения.

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