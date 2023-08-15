Лучше прострелить себе ногу, чем ехать в Украину: рядовой из батальона майора Томова рассказал об обстановке в армии РФ. Видео

В плен к Силам обороны Украины попал российский солдат Олег Рыжов из батальона майора Юрия Томова, которого тоже захватили на левобережье Херсонщины. Рядовой на допросе пожаловался на обеспечение, на свое командование и в целом на обстановку в оккупационной армии.

Видео дня

Видео допроса обнародовал Telegram-канал "Николаевский Ванек". Рыжов (дата рождения оккупанта 05.03.1988) рассказал, что сам он проживал в Московской области, получил среднее специальное образование, работал в магазине, а потом его мобилизовали на войну против Украины (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Он заявил, что перед тем, как попасть в плен, он испугался и сбежал от своих товарищей. Пошел по болоту, переплыл устье реки и отсиживался в каком-то доме три дня, не зная, что делать. По словам российского захватчика, его даже никто не искал.

"А потом что?" – спросил собеседник. "А потом взяли ваши. Ребята молодцы, не убили, дали покурить", – ответил россиянин.

Неизвестно, что из того, что говорит Рыжов, правда. Он утверждает, что вообще не хотел воевать, но "отмазаться" не получилось из-за места его работы.

Также оккупант сказал, что его не обучали, экипировки не было. "Заставляли валить леса в Херсонской области городе Скадовск... Обеспечения не было никакого... Боевая подготовка – раз в неделю. И то я не попадал, потому что я был всегда в "рабочих" (занимался незаконной вырубкой нашего леса. – Ред.)", – сказал мужчина.

Рыжов жаловался, что кушать давали мало, но зато комбат оккупантов купил себе пансионат в Скадовске.

"Побоялся прострелить себе ногу на полигоне, зато не боится рассказывать об обстановке в своем подразделении. Не нужно вам сюда ехать, работайте в магазинах себе спокойно... Лучше прострелить себе ногу, чем ехать в Украину", – прокомментировал "Николаевский Ванек".

Как писал OBOZREVATEL:

– Бойцы украинского спецназа пленили Томова и оккупантов из его разведгруппы ранним утром 8 августа на оккупированном левобережье Херсонщины. Позже появились видео с Томовым в украинском плену. Российский майор сдавал позиции войск РФ на временно оккупированной украинской территории.

– Оккупант очень низко оценивает подготовку своего подразделения, в его батальоне очень много отказников. Что еще рассказал российский захватчик – читайте по ссылке.

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