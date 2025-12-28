'Любая остановка в поле –это сразу цель': Бельбас рассказал об испытаниях 'Новатора' на бездорожье

В условиях современной войны бронеавтомобиль должен быть не только защищенным, но и максимально быстрым и надежным. Сплошной контроль поля боя дронами заставляет военную технику работать на пределе возможностей.

Именно поэтому украинские бронеавтомобили проходят дополнительные испытания перед передачей подразделениям. Об этом в интервью СМИ рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, специальный бронеавтомобиль "Новатор" сейчас проходит интенсивные испытания на бездорожье с высокими скоростями. Машину тестируют в сложных условиях на скорости 120–140 км/ч, имитируя реальные боевые сценарии.

"Потому что сегодня любая остановка в поле - это сразу цель: через минуты прилетит FPV или накроет миномет. Все видят дроны с обеих сторон. Поэтому это буквально "гонки на выживание", и здесь "Новатор", по моему мнению, вне конкуренции", – рассказал он.

Бельбас также отметил, что СБА "Новатор" поставляется в войска с 2018 года и за это время прошел многочисленные доработки.

Машина создана на базе шасси Ford F-550 – одного из самых распространенных в мире для бронеавтомобилей, однако ее ходовая часть и подвеска были фактически разработаны заново.

"При разработке и тестировании максимально уделили внимание распределению нагрузки на мосты и элементы ходовой - потому что на фронте самая большая беда, когда из-за перегрузки "отрывались колеса" или лопнул мост. Потом говорят, что виноват Ford. Но это не Ford – это ошибки проектирования", – говорит он.

Отдельно генеральный директор "Украинской бронетехники" рассказал о бронеавтомобиле "Варта-2", который компания кодифицировала в этом году.

По его словам, эта машина уже вызвала интерес как в Украине, так и среди иностранных партнеров.

Бельбас отметил, что западные производители пока не имеют легких платформ формата 4×4 с возможностью установки 30-мм вооружения, тогда как у российской армии существует только один немассовый аналог. Именно поэтому потенциальные покупатели уже проявляют интерес к "Варте-2".

Кроме того, главным преимуществом этого бронеавтомобиля он назвал уникальный огневой потенциал.

"Главное: запас грузоподъемности позволяет ставить 30-мм боевой модуль массой 1,3 тонны, как на БТР-4. А машина при этом вдвое дешевле, чем БТР-4. Для формата 4×4 это уникальный огневой потенциал", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская армия нуждается в легком тактическом транспорте, однако государство до сих пор не закупает багги VOLS. Причина заключается не в отсутствии техники или производственных возможностей, а в неутвержденных технических требованиях. Поэтому процесс кодификации машин фактически остановлен.

