'Любила выращивать все свое': в сети рассказали о женщине, которую Россия убила ракетным ударом по Сумам. Фото

В Вербное воскресенье 13 апреля российская террористическая армия убила в Сумах десятки мирных жителей. В числе жертв оказалась 77-летряя Людмила Манойленко.

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Всю жизнь до выхода на пенсию она проработала инженером-конструктором. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Их убила Россия".

Людмила Манойленко, как и другие 34 жертвы были убита российскими террористами 13 апреля 2025 года в результате удара двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы.

Знакомые вспоминают о погибшей как о трудолюбивой, умной и щедрой женщине. Людмила Манойленко шила игрушки своими руками, следила за своей здоровой жизнью и учила других.

"Любила выращивать все свое, засевать землю, чтобы проросло… А как любила свою дочь Иру и своих внучек!!! Для меня ее гибель – шок! Такой светлый человек!" – написала в соцсети подруга семьи Светлана Задорожная.

Напомним, утром 13 апреля оккупационная армия России совершила очередной кровавый теракт против мирных жителей Украины. Враг ударил баллистическими ракетами по центру города Сумы, вследствие чего погибло много гражданских.

Ранее сообщалось, что 68 пострадавших находятся в медицинских учреждениях. Из них восемь – в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь и сохранить здоровье раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле выступили с циничным заявлением о ракетном ударе по Сумам, в результате которого погибли более 30 мирных жителей. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков выдал, что российские войска атаковали "исключительно военные цели".

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