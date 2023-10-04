Любые задержки военной помощи Украине – это помощь агрессору, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас любые паузы и задержки в помощи нашему государству, в частности в военной поддержке, могут сыграть на руку стране-агрессору России. Однако он убежден, что Украина сможет сохранить необходимую поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки и европейских стран.

Об этом Зеленский сказал в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что Штаты являются одними из лидеров в помощи и поддержке нашего государства.

"Я чувствую, что есть поддержка в США. Знаю, что есть стопроцентная поддержка Белого дома, есть большая поддержка в Конгрессе – она действительно мощная, двухпартийная. Соединенные Штаты не подводили нас в очень сложное время. Хотя были разные голоса. Вы знаете, что среди представителей Республиканской партии звучали разные голоса. Но в большинстве своем и демократы, и республиканцы поддерживали Украину", – рассказал гарант.

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Сейчас, говорит Зеленский, РФ слабее, чем она была в начале полномасштабного вторжения в Украину, что дает преимущество нашим Силам обороны. Однако если в предоставлении нашим военным вооружения и снарядов возникнут задержки, у врага появится время собраться с силами. Поэтому любые попытки или предложения заморозить этот конфликт помогут только России, которая в это время подготовит новый мощный удар.

"Это не о том, чтобы не помочь Украине и осложнить наши наступательные или оборонительные действия. Нет. Любые паузы сегодня – это помощь исключительно Российской Федерации", – подчеркнул президент.

Он добавил, что в случае, если агрессия РФ не будет остановлена в Украине, она распространится по всему миру. Тогда ее цена очень сильно вырастет.

"И тогда война будет высокостоящей. И не только в деньгах, но прежде всего в потерях людей, независимости и свободы", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский рассказал, что украинские власти сейчас делают все, чтобы Украина получила больше систем ПВО накануне зимы. В ближайшее время ожидаются определенные решения от наших партнеров.

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