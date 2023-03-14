'Малыш Вилли': как выглядел первый в истории танк и почему о нем сразу же забыли

Как известно, первый прообраз танка создал Леонардо Да Винчи еще в 1487 году, но, конечно, это была не куча непробиваемого железа на гусеничной тяге, а коническая деревянная "машина", идея которой была заимствована у панциря черепахи.

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Несмотря на то, что танк Да Винчи мог быть достаточно эффективным на поле боя, поскольку защищал стрелка и имел мушкеты или пушки, расположенные со всех сторон, обеспечивая возможность стрельбы на 360 градусов, он так и не получил массового применения и был фактически забыт.

Первый же настоящий танк был разработан в Великобритании. Хотя и он был не совсем тем, что мы знаем сейчас. OBOZREVATEL рассказывает подробности.

Происхождение названия и "Малыш Вилли"

Хотя концепция транспортного средства, которое защищало бы войска и обеспечивало огневую мощь, не была новой, но только во времена Первой мировой войны над ней начали работать серьезно. Такая техника, как считалось, должна была решить проблемы, возникшие в результате окопной войны.

Тем более что технологии того времени позволяли инженерам сделать действительно эффективную машину войны, ведь все более доступными становились двигатели внутреннего сгорания. Содействовало изготовлению танка и появление бронированных листов и непрерывной гусеницы.

Имели ли танки изначально какое-то другое название – неизвестно, но своему существующему названию они обязаны конспирологии. Когда британцы начали передавать произведенные танки своим союзникам, для прикрытия их перевозили под видом цистерн (на английском – танк), поэтому название нашлось само собой.

В определенном смысле, к появлению первого британского танка причастен Уинстон Черчилль, который во время Первой мировой войны возглавил Королевский военно-морской флот и учредил в начале 1915 года Комитет сухопутных кораблей.

Военные из этого комитета впоследствии объединились с инженерами и промышленниками, и уже к концу 1915 года был создан первый прототип будущего танка.

Это был Little Willie, который удалось создать при участии сельскохозяйственной компании William Foster & Co. Именно эта компания получила первый контракт на изготовление танка на основе гусениц, производимых в США. Но американская гусеничная база британцам не понравилась, поэтому они модифицировали ее и установили на "Малыша Вилли".

В первых вариантах Little Willie был настоящим танком с вращающейся башней, но впоследствии потерял ее, оставшись мощной бронированной машиной, с 10 мм защитой. Вес созданного танка достигал 18 тонн, а экипаж состоял из двух "водителей" и четырех пулеметчиков. Максимальная скорость – 5,6 км. "Малыш Вилли" был первым завершенным прототипом танка в истории, но дальше дело не пошло.

Завершенная машина была готова к концу 1915 года, но к тому времени уже разрабатывался новый проект, ставший впоследствии прототипом для всех британских тяжелых танков в Первой мировой войне. Так что Little Willie так и не увидел поля боя и был снят с вооружения почти сразу после производства. Но умалять его значимость не стоит, поскольку для того времени он был значительным шагом вперед в военной технике. Да и без достижений и ошибок, сделанных при разработке "малыша", было бы невозможно создать машины, которые пришли ему на смену.

Первый танк на войне и первый – с вращающейся башней

Первым же боевым танком стал Mark I, концепт которого был представлен в начале 1916 года, а уже в сентябре он оказался на поле битвы при Флер-Курселете во Франции.

Mark I был довольно медленным и ненадежным танком, с управляемым хвостом в задней части машины, идею которого впоследствии отбросили. О ненадежности первых танков свидетельствует то, что из 49 танков, развернутых для битвы, только 25 фактически выдвинулись вперед в начале атаки.

Но дальнейшие усовершенствования сделали танки более надежными, так что к лету 1918 года они стали обычным элементом британских методов ведения боя – было произведено около 2600 танков.

От британцев не отставали и французы, разработавшие в конце 1915 года свой концепт, а впоследствии выпустившие легкий танк Renault FT. Это был первый танк с полностью вращающейся башней и содержавшей основное вооружение танка, которое с тех пор стало основой танкостроения.

К концу 1918 года было изготовлено более 3000 таких машин.

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