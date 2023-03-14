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"Малыш Вилли": как выглядел первый в истории танк и почему о нем сразу же забыли

Дмитрий Иванческул
War
4 минуты
6,1 т.
'Малыш Вилли': как выглядел первый в истории танк и почему о нем сразу же забыли

Как известно, первый прообраз танка создал Леонардо Да Винчи еще в 1487 году, но, конечно, это была не куча непробиваемого железа на гусеничной тяге, а коническая деревянная "машина", идея которой была заимствована у панциря черепахи.

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Несмотря на то, что танк Да Винчи мог быть достаточно эффективным на поле боя, поскольку защищал стрелка и имел мушкеты или пушки, расположенные со всех сторон, обеспечивая возможность стрельбы на 360 градусов, он так и не получил массового применения и был фактически забыт.

Первый же настоящий танк был разработан в Великобритании. Хотя и он был не совсем тем, что мы знаем сейчас. OBOZREVATEL рассказывает подробности.

Происхождение названия и "Малыш Вилли"

Хотя концепция транспортного средства, которое защищало бы войска и обеспечивало огневую мощь, не была новой, но только во времена Первой мировой войны над ней начали работать серьезно. Такая техника, как считалось, должна была решить проблемы, возникшие в результате окопной войны.

Танк Леонардо да Винчи

Тем более что технологии того времени позволяли инженерам сделать действительно эффективную машину войны, ведь все более доступными становились двигатели внутреннего сгорания. Содействовало изготовлению танка и появление бронированных листов и непрерывной гусеницы.

Имели ли танки изначально какое-то другое название – неизвестно, но своему существующему названию они обязаны конспирологии. Когда британцы начали передавать произведенные танки своим союзникам, для прикрытия их перевозили под видом цистерн (на английском – танк), поэтому название нашлось само собой.

В определенном смысле, к появлению первого британского танка причастен Уинстон Черчилль, который во время Первой мировой войны возглавил Королевский военно-морской флот и учредил в начале 1915 года Комитет сухопутных кораблей.

Военные из этого комитета впоследствии объединились с инженерами и промышленниками, и уже к концу 1915 года был создан первый прототип будущего танка.

Первый танк в истории Малыш Вилли

Это был Little Willie, который удалось создать при участии сельскохозяйственной компании William Foster & Co. Именно эта компания получила первый контракт на изготовление танка на основе гусениц, производимых в США. Но американская гусеничная база британцам не понравилась, поэтому они модифицировали ее и установили на "Малыша Вилли".

В первых вариантах Little Willie был настоящим танком с вращающейся башней, но впоследствии потерял ее, оставшись мощной бронированной машиной, с 10 мм защитой. Вес созданного танка достигал 18 тонн, а экипаж состоял из двух "водителей" и четырех пулеметчиков. Максимальная скорость – 5,6 км. "Малыш Вилли" был первым завершенным прототипом танка в истории, но дальше дело не пошло.

Завершенная машина была готова к концу 1915 года, но к тому времени уже разрабатывался новый проект, ставший впоследствии прототипом для всех британских тяжелых танков в Первой мировой войне. Так что Little Willie так и не увидел поля боя и был снят с вооружения почти сразу после производства. Но умалять его значимость не стоит, поскольку для того времени он был значительным шагом вперед в военной технике. Да и без достижений и ошибок, сделанных при разработке "малыша", было бы невозможно создать машины, которые пришли ему на смену.

Первый танк на войне и первый – с вращающейся башней

Первым же боевым танком стал Mark I, концепт которого был представлен в начале 1916 года, а уже в сентябре он оказался на поле битвы при Флер-Курселете во Франции.

Британский танк Mark I на поле боя

Mark I был довольно медленным и ненадежным танком, с управляемым хвостом в задней части машины, идею которого впоследствии отбросили. О ненадежности первых танков свидетельствует то, что из 49 танков, развернутых для битвы, только 25 фактически выдвинулись вперед в начале атаки.

Но дальнейшие усовершенствования сделали танки более надежными, так что к лету 1918 года они стали обычным элементом британских методов ведения боя – было произведено около 2600 танков.

От британцев не отставали и французы, разработавшие в конце 1915 года свой концепт, а впоследствии выпустившие легкий танк Renault FT. Это был первый танк с полностью вращающейся башней и содержавшей основное вооружение танка, которое с тех пор стало основой танкостроения.

Первый танк с башней – французский Renault FT.

К концу 1918 года было изготовлено более 3000 таких машин.

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