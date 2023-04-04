Мария Львова-Белова, которую ждут в Гааге, рассказала о проблемах с воспитанием украинского 'сына'

На пресс-конференции так называемой детской омбудсменки РФ Мария Львова-Белова рассказала об усыновленном ею сыне из Мариуполя. Российская чиновница, занимающаяся незаконным вывозом украинских детей в РФ, утверждает, что мальчик бегает за другими детьми со словами "съем москал**ка".

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Видеозапись, где Львова-Белова отвечает на вопросы журналистки, распространяется российскими Telegram-каналами. Российская омбудсменка заявляет, что усыновить ребенка из Донбасса было его "сердечным желанием" (чтобы просмотреть видео, нажмите на конец страницы).

Так российская чиновница, на которую Международный суд в Гааге выдал ордер на арест из-за похищения украинских детей, рассказывала, какие проблемы могут ожидать тех, кто будет усыновлять детей из Украины. По ее словам, она часто слышит подобные ситуации от российских семей, усыновивших вывезенных из Украины детей.

"Конечно, я не могу сказать, что все проходит гладко и без труда. Трудно реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит: "Съем моска**нка"", – заявила преступница.

Отметим, что об усыновлении похищенного с территории Украины ребенка Львова-Белова сообщила Путину в феврале.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 45 стран-членов ОБСЕ инициировали расследование похищения Россией украинских детей. Речь идет о краже маленьких украинцев из оккупированных страной-агрессором Россией территорий Украины.

Также сообщалось, что на территории оккупированного Крыма действует сеть лагерей для "идеологического перевоспитания" и усыновления украинских детей, похищенных оккупантами. Там находятся дети от 4 месяцев до 17 лет.

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