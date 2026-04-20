'Мечтал стать военным': появились подробности о 16-летнем парне, которого РФ убила ударом по Чернигову. Фото

В Чернигове в результате ночной атаки российских дронов погиб 16-летний Денис Дубина. Беспилотник попал в жилой дом, где находился подросток.

Парень учился в Черниговском лицее с усиленной военно-физической подготовкой. Об этом сообщается на Facebook странице "Их убила Россия".

Денис Дубина был учеником лицея, который готовит молодежь к военной службе. Он отличался усердием, ответственностью и искренним желанием служить Украине. Парень мечтал стать военным и последовать примеру своего отца.

В учебном заведении вспоминают, что Денис был не только дисциплинированным учеником, но и надежным другом – всегда готовым помочь и поддержать других. Его характеризуют как человека с четкими ценностями, любовью к стране и внутренней устойчивостью.

Потеря Дениса – это не только боль для семьи, но и для всего сообщества, ведь погиб юноша, который имел потенциал стать защитником государства. Память о нем обещают сохранить как символ преданности Украине и пример для будущих поколений лицеистов.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 19 апреля оккупанты атаковали Чернигов беспилотниками. В результате вражеской атаки погиб 16-летний парень, еще по меньшей мере 4 человека получили ранения.

