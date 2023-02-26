Мертвая пустошь: AP показала уничтоженную оккупантами Марьинку на видео с дрона

В ходе агрессивной войны против Украины, Россия полностью стирает с лица земли украинские города и села. В очередную лишенную жизни пустошь РФ превратила город Марьинку в Донецкой области.

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Не способные противостоять украинской армии в честном бою, оккупанты предпочитают равнять с землей украинские города, в той же Марьинке не осталось ни единого уцелевшего здания. Видео из разрушенного города, снятое с высоты птичьего полета, опубликовало агентство Associated Press.

Видеожурналист AP Мстислав Чернов из соседней с Марьинкой Красногоровки во время съемки того, что осталось от некогда уютного городка, стал свидетелем жестокого и бессмысленного разрушения российскими военными немногочисленных остатков зданий, в которых еще хоть как-то угадывались очертания бывших жилых домов.

"Огромный российский танк развернулся и занял позицию между руинами двух разрушенных многоквартирных домов, остановился и выстрелил, из дула его пушки вырвался огненный шар и дым. Всего спустя 12 секунд он выстрелил снова, выпустив еще один снаряд по своим целям примерно в 50 метрах (ярдах) от того, что когда-то было улицей — много лет назад, до того, как боевые действия уничтожили ее", – описывает издание то, что зафиксировала камера видеожурналиста.

Это видео было снято за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, 19 февраля 2023 года. Журналисты предполагают: зафиксированный российский танк, вероятно, бил по тому, что "по-видимому, было украинскими позициями среди руин".

Журналисты напомнили западной аудитории: война на Донбассе началась задолго до полномасштабного вторжения РФ в конце февраля 2022 года. Россия вела гибридную войну против Украины еще с 2014 года, и Марьинка – один из многих населенных пунктов подконтрольной Киеву части Донецкой области, кто еще долгих 9 лет назад ощутил на себе тлетворное смертоносное дыхание "русского мира".

Этот населенный пункт на востоке Донетчины ныне "разрезан" проходящей вдоль него линией фронта. Российские и украинские войска контролируют примерно равные части уничтоженного Россией украинского города.

Из видео Associated Press, снятого с высоты птичьего полета с помощью беспилотника, становится очевидным: российские войска превратили Марьинку в груду пыли и обломков бетона.

Город Марьинка — один из тех, что превратились в руины. Он находится в восточной части Донецкой области Украины, где территория примерно разделена между Россией и Украиной. Линия фронта проходит через то, что осталось от города, а это совсем немного.

"Интенсивные бои после вторжения 24 февраля 2022 года не оставили в Марьинке нетронутыми ни одно здание. Многие из них вообще едва узнаваемы как здания. Артиллерийский огонь также превратил городские деревья в спички — стволы многих из них разорваны на части", – отмечено в публикации.

Журналисты пообщались с начальником полиции Марьинки Артемом Щусем. Он подтвердил: город разрушен полностью. Кроме украинских военных в Марьинке больше нет людей. Все мирные жители были эвакуированы, "потому что там нет возможности жить гражданскому населению", сказал он в интервью AP.

Впрочем, до эвакуации Россия успела убить десятки горожан, еще больше гражданских получили ранения вследствие жестоких обстрелов со стороны оккупационной армии РФ.

Щусь убежден, что российские силы намеренно расстреливают даже руины, взрывают стены, которые еще стоят, чтобы "разрушить все укрытия, независимо от того, гражданское это убежище или военный объект". Тактику выжженой земли агрессор применяет по той причине, что он неспособен противостоять украинской армии в честном бою.

"Они уничтожают все, потому что с их тактикой они не могут победить наши войска, и прибегают к уничтожению всего живого", – заявил глава полиции Марьинки.

Напомним, ранее пропагандисты Путина показали жуткое видео уничтоженного Бахмута. От одного из самых красивых городов Донетчины не осталось практически ничего. Теперь Бахмут навевает ассоциации с миром после апокалипсиса.

Тем не менее, даже разрушенный, Бахмут продолжает держать оборону – и ежедневно забирает жизни сотен российских оккупантов. По словам министра обороны Алексея Резникова, Россия в боях за этого город ежесуточно теряет по 500 убитыми и 900 ранеными.