Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас сообщил, что Россия передислоцирует свои войска из Калининградской области в Курскую область. Его страна поддерживает эту спецоперацию.

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Это заявление он сделал во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским 13 августа. "Позвольте мне выразить уважение вашим действиям, вашим маневрам на севере", – сказал Кащюнас.

Министр также отметил, что Украина в Курской области России не пересекает никаких красных линий, что является хорошим знаком. Следующим положительным шагом, по его мнению, было бы разрешение для Украины использовать средства дальнего поражения на территории РФ. Литва активно лоббирует это разрешение.

"Я говорю литовскому народу: "Вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы им (России, – ред.) нужно отводить войска из Калининграда". Мы даже называем это "демилитаризацией" Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям", – подчеркнул литовский чиновник.

Кащюнас также отметил, что операция ВСУ в Курской области подняла моральный дух не только украинцев, но и литовского общества. Литовцы хотят еще больше поддерживать украинцев в их борьбе.

Накануне диктатор Путин заявил россиянам, мол, армия РФ пытается "выбить врага" из Курской области, и похвастался, что несмотря на эти события темпы ее наступления на украинском фронте "увеличились в 1,5 раза". В то же время, от своих чиновников военный преступник требовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной.

Напомним, ранее украинские военные рассказали WSJ о деталях прорыва в Курскую область. По словам защитников, они "ожидали более жесткого сопротивления" со стороны так называемой второй армии мира.

Также сообщалось, что накануне Киев впервые официально признал проведение операции в Курской области РФ, а главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на 12 августа ВСУ контролировали около 1000 квадратных километров в Курщине.

Между тем, в ISW констатировали, что, несмотря на российские заявления, ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Между тем, российский диктатор Владимир Путин пытается переложить ответственность за ситуацию в этом регионе на российских военных и чиновников и уже публично заявил об отказе от переговоров с Киевом.

В то же время в СБУ предупредили, что в Курщине враг может инсценировать преступления против гражданских, а в ЦПИ проанализировали, какие фейки распространяют россияне из-за событий в Курской области.