Министр обороны Нидерландов посетил предприятие по производству дронов в Украине

Во время первого рабочего визита в Украину новый министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс вместе с делегацией посетил предприятие, производящее дроны. Иностранные политики также провели переговоры с представителями Министерства обороны нашей страны.

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Об этом сообщила пресс-служба на сайте МО. Брекельманс, встретившись в Киеве с заместителем министра обороны Украины по европейской интеграции Александром Балануцой и другими сотрудниками ведомства, подтвердил непреклонную поддержку со стороны своего государства.

"Когда вы говорите "спасибо" нам за помощь, мы благодарим вас в пять раз больше. Вы защищаете не только свою страну, но и свободу и демократию в мире. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заявил Брекельманс.

Особое внимание на переговорах было уделено вопросам технологий как одному из путей поддержки, который может быть расширен.

"Военные технологии развиваются потому, что украинцы тестируют их на поле боя и платят за это кровью и жизнями. Мы приглашаем инициативно участвовать в развитии украинских предприятий. Нужно действовать более активно. Пока мы ведем переговоры на политической арене, на украинских кладбищах увеличивается количество флагов", – сказал заместитель главы МО Балануца.

После этого украинская и нидерландская делегации, с участием министров иностранных дел обеих стран Дмитрия Кулебы и Каспара Вельдкампа, возложили цветы и почтили память погибших украинских Героев у Стены памяти павших защитников.

Стороны также обсудили важность реформы закупок, внедряемой Минобороны Украины. Цель инициативы – сделать процесс более прозрачным и соответствующим практикам НАТО. Об этом иностранным политикам рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Он также пригласил инвестировать в стратегическую инициативу развития оборонных производств Украины: "Сегодня 70% всех закупок Минобороны приходится на отечественные компании. Украинские оружейные предприятия показывают значительный потенциал и готовность обеспечить потребности оборонного сектора. Приглашаем к сотрудничеству и инвестициям, чтобы вместе построить надежную и инновационную защиту для наших стран".

Заместительница министра обороны Екатерина Черногоренко поделилась достижениями с приложением Резерв+ и планами касательно будущего приложения для военных Армия+. Последний, как ожидается, станет доступным уже до конца лета.

"Цифровые продукты заменяют старые устоявшиеся процессы, потому что это уже требование времени, а не только удобство", – указала Черногоренко.

Украинская делегация поблагодарила Нидерланды за лидерство, особенно за участие в коалиции воздушных сил. Обсуждались насущные потребности в защите украинских городов от вражеских ракет и дронов. "Достигнуто соглашение о необходимости усиления сотрудничества в этом направлении", – сообщила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA, министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп и министр обороны страны Рубен Брекельманс 7 июля посетили Одессу. Там они встретились и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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