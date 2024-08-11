Минобороны РФ выдает старые видео за "удары по ВСУ" в Курской области: расследование

Минобороны России в пропагандистских видео об "успехах" в отражении наступления в Курской области использует в том числе старые кадры, снятые в других точках фронта. Такие фрагменты нашли в роликах, опубликованных оккупантами 10 и 9 августа.

Видео дня

Расследование провели журналисты The Insider. 10-го числа российское информационное агентство "Новости" со ссылкой на МО страны-агрессора обнародовало видео. Утверждалось, что это вертолеты оккупантов Ми-28НМ ударили авиационными ракетами С-13 "по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области".

Но на самом деле эта запись была сделана в Кременной Луганской области и в Часовом Яру Донецкой области.

9 августа российское министерство обороны показало якобы новые удары по украинских Силах обороны в Сумской области недалеко от Курщины.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил [РФ] нанес удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в пункте временной дислокации... Удар по разведанным целям был нанесен авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", – такую пафосную подпись россияне оставили под видео.

Однако этот ролик был снят достаточно давно – его публиковало агентство ТАСС еще 14 июля.

Напомним: о боевых действиях на территории Курской области России стало известно утром 6 августа. После этого ВС РФ принялись спешно строить линию обороны возле города Курчатов, где расположена Курская АЭС.

Официально украинское военное руководство не подтверждало, что наступление ведут Силы обороны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Сумской район вечером 11 августа подвергся российской ракетно-авиационной атаке. Войска Российской Федерации ударили по объектам инфраструктуры.

– Тем временем Беларусь начала перебрасывать танки в Гомельскую и Мозырскую область на границу с Украиной, якобы с целью "реагирования на любые возможные провокации".

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