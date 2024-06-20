Минобороны запускает чат-бот Армия+: кому понадобится и как воспользоваться
Министерство обороны Украины запустило в мессенджере Telegram новый чат-бот "Армия+". Он был создан для информационной поддержки военнослужащих и их семей, а также гражданских.
Чат-бот "Армия+" предлагает оперативные ответы на широкий спектр вопросов. В частности, гражданские могут узнать о рекрутинге, взятии/снятии с военного учета, видах службы, бронировании и других актуальных темах.
Военнослужащие могут получить от бота информацию о денежном довольствии и прохождении службы, праве на образование, протезирование, помощь в случае ранений, реабилитацию, льготы статус УБД и ряд других.
Родных военнослужащих бот проинформирует о санаторном лечении и обеспечении жильем, выплатах, перечнях ТЦК и ВЛК, помощи в случае гибели и на погребение и т.д.
Как воспользоваться чат-ботом "Армия+":
– перейдите по ссылке в чат-бот;
– нажмите кнопку "Начать";
– выберите категорию: гражданский, военный, член семьи военнослужащего;
– выберите вопрос и получите ответ.
Напомним, также в Минобороны сообщили, что в официальном приложении для военнообязанных граждан Украины "Резерв+" начали появляться электронные военно-учетные документы. По состоянию на 14:00 вторника, 18 июня, их было сгенерировано уже 200 000. Тех, кто пока не смог этого сделать, попросили подождать.
Как сообщал OBOZ.UA:
– До 22 июня в официальном приложении для военнообязанных граждан Украины Резерв+ обновят данные о бронировании.
– Также в Минобороны пояснили, что штрих-коды в военном билете не являются обязательными, если военнообязанные граждане обновляли свои персональные данные через ТЦК, ЦНАП или приложение "Резерв+".
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