Обязательно при одном условии: в Минобороны дали разъяснения относительно штрихкода в военном билете

Министерство обороны Украины дало разъяснения относительно штрих-кодов в военном билете. В ведомстве отметили, что штрихкоды не являются обязательными, если военнообязанные граждане обновляли свои персональные данные через ТЦК, ЦПАУ или приложение "Резерв+".

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Однако речь идет лишь о случаях, когда человеку не выдавали новый военно-учетный документ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

По информации оборонного ведомства, граждане, получающие новые военно-учетные документы, должны иметь отдельный номер записи в реестре "Оберег", а штрихкоды становятся обязательными только при выдаче новых документов через Территориальные центры комплектования.

При этом новый образец документов генерируется в электронном виде и имеет одинаковую юридическую силу с бумажной формой. Также в минобороны уточнили, что военно-учетные документы, оформленные до 18 мая 2024, остаются действительными.

В тоже время в минобороны отметили, что различные справки и послужные карточки, которые выдавались взамен военных билетов, будут считаться недействительными. Также считаются недействительными документы, данные в которых не отвечают информации в реестре "Оберег".

Напомним, с 18 июня в мобильном приложении Министерства обороны Украины "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ. Можно загрузить его на устройство в формате PDF, а также отсканировать QR-код, чтобы посмотреть всю информацию.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 17 июня уже 1,5 миллиона украинцев обновили свои учетные данные через мобильное приложение "Резерв+". Среди его пользователей 210 тысяч военнообязанных женщин.

Как сообщал OBOZ.UA, возможность рассылки повесток через "Резерв+" пока не рассматривается. Для этого отсутствует законодательная основа на любом уровне, объяснили в Минобороны.

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