Данные о бронировании будут загружены в Резерв+: в Минобороны назвали сроки

В официальном приложении для военнообязанных граждан Украины Резерв+ обновят данные о бронировании. Эта информация будет загружена до конца недели, то есть до воскресенья, 22 июня.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Один из пользователей приложения рассказал о проблемах с "подтягиванием" данных. Представительница МО в комментариях ответила украинцу и сообщила предполагаемые сроки исправления неточностей.

По ее словам, пока часть данных не была внесена операторами ТЦК и СП. После загрузки информации – запланировано, что это произойдет до 22 июня, – это "сделает возможным корректное отображение в Резерв+".

Напомним: приложение запустили 18 мая. С 18 июня там стал доступен электронный военно-учетный документ. Можно загрузить его на устройство в формате PDF, а также отсканировать QR-код, чтобы посмотреть всю информацию.

Пока что новшество отображается не у всех пользователей. В МО объяснили, что функция будет внедряться несколькими волнами.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 17 июня уже 1,5 миллиона украинцев обновили свои учетные данные через мобильное приложение Резерв+. Среди его пользователей – минимум 210 тысяч военнообязанных женщин.

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