Минус 12 единиц мототехники и 8 оккупантов: пограничники показали, как воюют на Купянском направлении. Видео

Украинские пограничники плечом к плечу с побратимами из других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать российских захватчиков на всех направлениях фронта. Недавно они неплохо проредили ряды российских штурмовиков на Купянщине.

Видео дня

Пограничники из бригады "Помста" выбили десяток мотоциклов, а также квадроциклы и живую силу вражеской армии. Видео боевой работы операторов дронов бригады показали в Государственной пограничной службе Украины.

"Дроны пограничников "Помсты" уничтожают врага в движении: минус 10 мотоциклов, 2 квадроцикла и 8 оккупантов на Купянском направлении", – рассказали в ГПСУ.

На видео зафиксировано поражение техники оккупантов на полной скорости. Для ударов преимущественно применялись FPV-дроны, впрочем, кое-где "подарки" оккупантам прилетали также в виде сбросов.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, пять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, четыре средства ПВО, 138 БПЛА оперативно-тактического уровня и 132 единицы автомобильной техники оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!