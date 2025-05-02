Минус 12 единиц мототехники и 8 оккупантов: пограничники показали, как воюют на Купянском направлении. Видео
Украинские пограничники плечом к плечу с побратимами из других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать российских захватчиков на всех направлениях фронта. Недавно они неплохо проредили ряды российских штурмовиков на Купянщине.
Пограничники из бригады "Помста" выбили десяток мотоциклов, а также квадроциклы и живую силу вражеской армии. Видео боевой работы операторов дронов бригады показали в Государственной пограничной службе Украины.
"Дроны пограничников "Помсты" уничтожают врага в движении: минус 10 мотоциклов, 2 квадроцикла и 8 оккупантов на Купянском направлении", – рассказали в ГПСУ.
На видео зафиксировано поражение техники оккупантов на полной скорости. Для ударов преимущественно применялись FPV-дроны, впрочем, кое-где "подарки" оккупантам прилетали также в виде сбросов.
Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, пять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, четыре средства ПВО, 138 БПЛА оперативно-тактического уровня и 132 единицы автомобильной техники оккупантов.
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