Минус 20 складов БК, штабов и баз оккупантов: украинские защитники устроили врагу новую взрывную неделю. Карта

Воины Сил обороны Украины устроили российским оккупантам неделю мощной "бавовны". На временно захваченных территориях нашего государства украинские бойцы отминусовали у врага как минимум 6 складов с боеприпасами.

Также было зафиксировано 14 попаданий в места базирования и штабы террористической армии России. Карту потерь врага с 18 по 24 сентября опубликовали в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".

Взрывы в течении последне неделе гремели на временно оккупированных Россией территориях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, а также в Крыму:

– Мелитопольский район, Запорожская бласть – минус штаб;

– Скадовский район, Херсонская область – попадание в базирование;

– Херсонский район – минус штаб, минус два БК, попадание в базирование;

– Васильевский район, Запорожская область – попадание в базирование;

– Токмак (район), Запорожская область – два попадания в базирование и минус три БК;

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– Пологи (район), Запорожская область – минус БК;

– Севастопольский район – два попадания в базирование;

– Саки (район), Крым – попадание в базирование;

– Волновахский район, Донецкая область – минус штаб;

– Генический район, Херсонская область – попадание в базирование;

– Ясиноватая, Донецкая область – попадание в базирование;

– Джанкой (район), Крым – попадание в базирование.

Как известно, взрывы часто гремят и на территории самой России. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины 24 сентября сообщили, что неизвестные диверсанты устроили оккупантам "бавовну" в Московской и Калужской областях. Был уничтожен топливозаправщик, а также четыре единицы автомобильной техники с прицепами.

Отметим, что по состоянию на 24 сентября, на 578-е сутки полномасштабной войны, наибольшие потери вражеская армия РФ понесла в живой силе – уничтожено уже 275 850 оккупантов. Украинские воины во время боев 23 сентября ликвидировали на фронте около 390 наемников путинской армии. Также ее лишили еще 74 единиц военной техники и вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, удар по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе был нанесен во время совещания руководящего состава. В результате операции погибли десятки захватчиков.

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