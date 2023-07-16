Минус 522 единицы вооружения и техники: ВСУ показали потери войск РФ за неделю
В Вооруженных силах Украины оценили потери оккупационной российской армии за неделю (10-16 июля 2023 года) в 522 единицы вооружения и военной техники. Кроме этого, "демилитаризовано" было около 3640 захватчиков.
Такой статистикой вечером в воскресенье, 16 июля, поделился в Telegram первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк. Генерал-лейтенант опубликовал детальный список уничтоженной техники РФ.
Судя по этой информации, Силы обороны активно занимаются контрбатарейной борьбой и охотятся на вражеские системы противовоздушной обороны.
С 10 по 16 июля страна-агрессор на войне против Украины потеряла:
– 29 танков;
– 62 боевые бронированные машины;
– 115 артиллерийских систем;
– 13 РСЗО;
– 12 установок ПВО;
– 115 единиц автотехники;
– 38 единиц спецтехники.
Также защитники нашего неба за неделю сбили 1 российский вертолет, 2 ракеты и 135 БпЛА.
Генштаб ВСУ утром 16 июля писал, что за минувший день (15-е число) было ликвидировано около 500 оккупантов и 54 единицы российской военной техники и вооружения. Детали можно посмотреть по ссылке.
Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявляла, что на юге наши воины за неделю потопили 10 лодок, которые использовали российские ДРГ. Три из них были уничтожены 15 июля в устье Днепра.
Как писал OBOZREVATEL:
– Генштаб сообщил, что на территории Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex подготовку прошли уже 18 тысяч украинских военных.
– Указанная программа действует с 26 июня 2022 года. До конца 2023-го общее количество подготовленных новобранцев должно составить 30 тысяч.
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