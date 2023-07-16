Минус 522 единицы вооружения и техники: ВСУ показали потери войск РФ за неделю

В Вооруженных силах Украины оценили потери оккупационной российской армии за неделю (10-16 июля 2023 года) в 522 единицы вооружения и военной техники. Кроме этого, "демилитаризовано" было около 3640 захватчиков.

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Такой статистикой вечером в воскресенье, 16 июля, поделился в Telegram первый заместитель Министра обороны Украины Александр Павлюк. Генерал-лейтенант опубликовал детальный список уничтоженной техники РФ.

Судя по этой информации, Силы обороны активно занимаются контрбатарейной борьбой и охотятся на вражеские системы противовоздушной обороны.

С 10 по 16 июля страна-агрессор на войне против Украины потеряла:

– 29 танков;

– 62 боевые бронированные машины;

– 115 артиллерийских систем;

– 13 РСЗО;

– 12 установок ПВО;

– 115 единиц автотехники;

– 38 единиц спецтехники.

Также защитники нашего неба за неделю сбили 1 российский вертолет, 2 ракеты и 135 БпЛА.

Генштаб ВСУ утром 16 июля писал, что за минувший день (15-е число) было ликвидировано около 500 оккупантов и 54 единицы российской военной техники и вооружения. Детали можно посмотреть по ссылке.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявляла, что на юге наши воины за неделю потопили 10 лодок, которые использовали российские ДРГ. Три из них были уничтожены 15 июля в устье Днепра.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генштаб сообщил, что на территории Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex подготовку прошли уже 18 тысяч украинских военных.

– Указанная программа действует с 26 июня 2022 года. До конца 2023-го общее количество подготовленных новобранцев должно составить 30 тысяч.

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