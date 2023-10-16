Минус 7 составов БК и 17 баз окупантов: Силы обороны устроили врагу новый сезон 'бавовны'. Карта ударов

Вооруженные силы Украины продолжают успешно уничтожать российских оккупантов на нашей территории. Так, бойцы ликвидировали 7 складов БК врага за две последние недели.

Кроме того, было уничтожено 17 баз россиян. Карту "демилитаризации" армии России опубликовали на канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, украинские военные устроили взрывы во всех временно захваченных регионах Украины – на Запорожье, Херсонщине, Донетчине, Луганщине и в Крыму:

– Пологовский район, Запорожская область – попадание в базирование;

– Токмак (район), Запорожская область – минус 2 БК и 3 попадание в базирование;

– Сватовский район, Луганская область – минус БК и попадание в базирование;

– Джанкой (район) Крым – попадание в базирование.

– Донецк (район) – 2 попадания в базирование и минус БК.

– Генический район, Херсонская область – минус 2 БК;

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– Луганск – попадание в базирование.

– Скадовский район, Херсонская область – 2 попадания в базирование.

– Бердянский район, Запорожская область – минус база и попадание в базирование;

– Каховский район, Херсонская область – попадание в базирование и минус БК.

– Пологи (район) – попадание в базирование.

– Ясиноватая (район), Донецкая область – 2 попадания в базирование.

Напомним, защитники Украины во время боев на фронте 14 октября проредили российскую армию на 880 наемников. На сегодня общие потери живой силы ВС РФ на украинской земле достигают 287 770.

Ранее сообщалось, что на Таврическом направлении Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери российским оккупационным войскам. Наши воины уничтожили боевую машину поддержки танков "Терминатор" и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" оккупантов. Также в Донецкой области был сбит российский штурмовик Су-25.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные нанесли очередные потери российским оккупантам на Лиманском направлении. Вооруженные силы Украины эффектно уничтожили вражескую технику.

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