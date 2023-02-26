Минус 8 складов с боеприпасами и 7 баз: в оккупации снова ''расцвела бавовна''. Карта ударов

Потери страны-агрессора Россия на войне в Украине растут с каждым днем. За последнюю неделю Вооруженные силы нашего государства успешно провели операции по "демилитаризации" войск РФ.

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Украинские защитники ликвидировали восемь складов с боеприпасами, семь баз оккупантов и два склада с горюче-смазочными материалами. Об этом говорится в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" (чтобы посмотреть карту "демилитаризации" врага, доскролльте страницу до конца).

Ресурсы "второй армии мира" сократились в трех областях нашей страны. В частности, российские военные преступники понесли потери в Херсонском, Донецком и Запорожском регионах:

– Каховский район (Херсонская область) – минус три склада с оружием оккупантов;

– Мариуполь и Маруипольский район (Донецкая область) – уничтожено два склада с боеприпасами, штаб оккупантов и склад с ГСМ;

– Илловайск (Донецкая область) – оккупанты лишились своей базы;

– Макеевка (Донецкая область) – ликвидирована база захватчиков;

– Херсонский район – уничтожены склад с оружием и база оккупантов;

– Волновасский район (Донецкая область) – разгромлен склад с боеприпасами;

– Мелитопольский район (Запорожская область) – минус склад с оружием;

– Васильевский район (Запорожская область) – уничтожен склад с горючим;

– Горловка (Донецкая область) – ВСУ попали в штаб оккупантов;

– Дебальцеве (Донецкая область) – разрушена база оккупантов;

– Скадовский район (Херсонская область) – уничтожено базирование захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, за год и несколько дней войны Силы обороны пополнили ряды "двухсотых" уже 148 130 путинскими захватчиками. А по состоянию на утро 26 февраля украинские воины ликвидировали на разных направлениях фронта 660 российских военнослужащих.

Кроме личного состава, были уничтожены еще семь артиллерийских систем (всего 2380) и семь единиц автомобильной техники и автоцистерн (5242) вражеского войска.

Помимо этого, с сентября 2022 года защитники украинского неба уничтожили 650 крылатых ракет, которые РФ запускала по нашим городам. Также Силы обороны обезвредили 610 дронов-камикадзе Shahed-131/136 иранского производства.

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