Минус 866 единиц вооружения и техники: Украина нанесла врагу значительные потери за неделю

Украинские военнослужащие продолжают эффективно сокращать численность российской террористической армии. Только в течение недели враг потерял сотни единиц техники и тысячи оккупантов.

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В период с 4 по 10 сентября бойцы ВСУ ликвидировали 3970 человек личного состава противника. Об этом в Telegram сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

За неделю защитники сожгли 866 единиц вооружения и военной техники российской оккупационной армии. Больше всего враг потерял артиллерийских систем – 229 единиц, автомобильной техники – 236 единиц и боевых бронированных машин – 106 единиц.

Также российские террористы потеряли за неделю 78 танков, 21 реактивную систему залпового огня, 7 установок противовоздушной обороны, 31 единицу спецтехники и корабль.

Кроме этого, украинские военнослужащие во время ракетных и дроновых атак России уничтожили 8 вражеских ракет и 149 беспилотников.

Напомним, на Бахмутском направлении снайпер "демилитаризировал" захватчика с расстояния почти в 1 километр. Бойцы украинской снайперской группы "Призрак Бахмута" отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого ликвидировали врага в районе "Самолета" во временно оккупированном Бахмуте.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 268,6 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники. Только за сутки 9 сентября украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 490 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в очередном перехвате телефонного разговора российского солдата подтверждаются многочисленные потери армии России. Оккупант просил товарища договориться с военкомом, чтобы тот вытащил остатки захватчиков с фронта, иначе и им придет конец.