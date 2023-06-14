Минус четыре роты захватчиков и шесть складов БК: ВСУ нанесли мощные удары по оккупантам на Таврическом направлении. Видео
Украинские воины продолжают выбивать российских оккупантов с позиций на Таврическом направлении. За последние сутки захватчики потеряли до четырех рот личного состава убитыми и ранеными.
Уничтожено и повреждено почти 60 единиц вражеской техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.
"На Таврическом направлении Силы обороны продолжают выбивать россиян с позиций. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожены и повреждены 56 единиц военной техники противника", – подчеркнул Тарнавский.
В частности, благодаря метким ударам украинских воинов, оккупанты потеряли:
– 9 танков;
– 9 единиц БМП;
– 2 МТ-ЛБ;
- 2 гаубицы 2С19 "Мста-С";
– 4 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";
– самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт";
– зенитный ракетный комплекс "Стрела-10";
– РСЗО "Ураган";
– 3 комплекса постановки радиоэлектронных помех "Житель";
– РЭБ "Поле-2";
- БПЛА Shahed-136;
- 2 бронеавтомобиля "Тигр".
Кроме того, были уничтожены 6 складов с боеприпасами врага.
Тарнавский также показал зрелищное видео с взрывом вражеской техники.
Напомним, утром 14 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что накануне Силы обороны отминусовали еще 680 оккупантов и десятки вражеской техники. Безвозвратные потери врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения достигли 217 330 человек.
Также в Генштабе отметили, что ВСУ имеют успехи в результате наступательной операции, а на Бердянском направлении идут бои в районе трех населенных пунктов.
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