Минус четыре роты захватчиков и шесть складов БК: ВСУ нанесли мощные удары по оккупантам на Таврическом направлении. Видео

Украинские воины продолжают выбивать российских оккупантов с позиций на Таврическом направлении. За последние сутки захватчики потеряли до четырех рот личного состава убитыми и ранеными.

Видео дня

Уничтожено и повреждено почти 60 единиц вражеской техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении Силы обороны продолжают выбивать россиян с позиций. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожены и повреждены 56 единиц военной техники противника", – подчеркнул Тарнавский.

В частности, благодаря метким ударам украинских воинов, оккупанты потеряли:

– 9 танков;

– 9 единиц БМП;

– 2 МТ-ЛБ;

- 2 гаубицы 2С19 "Мста-С";

– 4 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";

– самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт";

– зенитный ракетный комплекс "Стрела-10";

– РСЗО "Ураган";

– 3 комплекса постановки радиоэлектронных помех "Житель";

– РЭБ "Поле-2";

- БПЛА Shahed-136;

- 2 бронеавтомобиля "Тигр".

Кроме того, были уничтожены 6 складов с боеприпасами врага.

Тарнавский также показал зрелищное видео с взрывом вражеской техники.

Напомним, утром 14 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что накануне Силы обороны отминусовали еще 680 оккупантов и десятки вражеской техники. Безвозвратные потери врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения достигли 217 330 человек.

Также в Генштабе отметили, что ВСУ имеют успехи в результате наступательной операции, а на Бердянском направлении идут бои в районе трех населенных пунктов.