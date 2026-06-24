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Минус две гаубицы и одна пушка: пограничники проредили ряды оккупантов на Северо-Слобожанском направлении. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
474
Пограничники 5-го отряда отличились результативной работой
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Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и личный состав российских захватчиков по всей линии фронта. Недавно пограничники проредили ряды оккупантов и уничтожили две гаубицы и одну пушку.

Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной пограничной службы. Там также опубликовали видео удачной операции.

Детали операции

Феерические удары по военным запасам агрессора нанесли пограничники 5-го отряда, действовавшие на Северо-Слобожанском направлении.

Пограничники провели операцию на Северо-Слобожанском направлении.
Пограничники провели учения на Северо-Слобожанском направлении.

В результате нашим бойцам удалось уничтожить самоходную гаубицу "Мста-С", гаубицу "Мста-Б", пушку Д-30, автомобиль УАЗ и мотоцикл противника.

Пограничники провели операцию на Северо-Слобожанском направлении.
Северо-Слобожанское направление.

Напомним, ранее украинские защитники успешно провели операцию и на Южно-Слобожанском направлении. Защитникам удалось уничтожить сразу три важные вражеские цели, в частности пушку и танк. Результативными действиями отличились пограничники бригады "Гарт".

Как писал OBOZ.UA, бойцы бригады "Форпост" Государственной пограничной службы Украины нанесли серию точных ударов по важным объектам противника. Среди целей, по которым работали операторы дронов: здания, полевые укрытия, замаскированные позиции среди деревьев и отдельные участки местности, где могли находиться российские военные.

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