Минус 1070 оккупантов, три вертолета и 29 артсистем: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки обезвредили около 1070 российских оккупантов. Также бойцы сожгли примерно 345 единиц военной техники и вооружения врага.

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По состоянию на 30 июня потери личного состава ВС РФ в войне против нашей страны достигают уже 1 020 010 захватчиков убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, в ведомстве подтвердили уничтожение еще трех российских вертолетов (всего 340). Вероятно, речь идет о трех единицах такой техники, которые были поражены СБУ 28 июня ударом по военному аэродрому "Кировское" во временно оккупированном Крыму.

Накануне во время воздушной атаки РФ защитники сбили 42 крылатых ракеты (всех 3436), на фронте приземлили 172 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (42 796).

На земле воины обезвредили 29 артиллерийских систем (всего 29 718), семь боевых бронированных машин (22 922), четыре танка (10 980), две РСЗО (1427), одно средство ПВО (1190), а также 85 единиц автомобильной техники и автоцистерн (53 593).

Кроме этого, за время войны Силы обороны уничтожили 3921 единицу спецтехники, 420 самолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку войск агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 44-й ОАБр им. гетмана Даниила Апостола провели успешные контрбатарейные атаки и уничтожили вражеские пушки Д-30, Д-20 и "Мста-Б". Часть вражеской техники была поражена вместе с боекомплектом.

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