Минус 980 оккупантов и 18 танков: Генштаб озвучил потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали 980 наемников российской оккупационной армии и уничтожили 79 единиц ее вооружения и техники. На сегодня наибольшие потери на украинской земле враг понес именно в живой силе – "демилитаризовано" уже 293 830 захватчиков.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба на 22 октября 2023 года. Там подчеркнули, что цифры постоянно уточняются.

Согласно обновленным подсчетам, накануне украинские воины отминусовали 19 боевых бронированных машин (всего 9631), 18 танков (5081) и 15 артиллерийских систем (7032) российских оккупантов.

Также врага лишили трех реактивных систем залпового огня (в общем 825 РСЗО) и одного средства противовоздушной обороны (549).

В небе защитники сбили девять российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 5339), а на земле сожгли 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн (9404), одну – спецтехники (991) захватчиков.

Неизменным осталось количество уничтоженных крылатых ракет (1535), вертолетов и самолетов – 324 и 320 соответственно, а также кораблей/катеров (20) и подводных лодок (одна) ВС РФ.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны уничтожили за сутки 11 танков и 29 бронемашин оккупантов на Таврическом направлении фронта – около 80% этой вражеской техники было сожжено в пределах Донетчины. За это время армия РФ потеряла там еще и почти полсотни наемников убитыми и ранеными.

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