Минус 620 оккупантов, 30 ББМ и 20 танков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Защитники Украины в течение боев 5 октября уничтожили на фронте и не только 142 единицы техники и вооружения ВС РФ Но наибольшие потери врагу были нанесены в живой силе – минус 620 оккупантов.

На сегодня в рядах армии страны-агрессора ликвидировано уже 281 090 наемников разного ранга. Об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Накануне список уничтоженного российского железа пополнился 30 боевыми бронированными машинами (всех 9082), 23 артиллерийскими системами (6666), 20 танками (4777) и двумя РСЗО (806).

Кроме этого, в небе защитники сбили 29 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (в общем 5158), на земле сожгли 35 единиц автотехники и автоцистерн (9015), а также три – спецтехники.

С начала полномасштабной войны воины Сил обороны "демилитаризовали" 1530 крылатых ракет, 540 средств ПВО, 316 вертолетов и 315 самолетов, 20 кораблей/катеров и одну подлодку оккупационной армии РФ.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, воины-нацгвардейцы нанесли сокрушительные удары врагу, уничтожив танки, станцию РЭБ и вышку, а также комплекс "Муром-П", бронеавтомобиль и несколько других единиц техники. Кроме того, были ликвидированы оккупанты.

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