Минус 1560 оккупантов и 20 ББМ: Генштаб обновил данные о потерях России

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 897 010 военных преступников стали "грузом 200" или "300-ми". Около 1560 оккупантов попали в этот список в ходе боестолкновений за минувшие сутки.

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Наши воины также уничтожили еще 332 единицы российской военной техники и вооружения. Обновленные данные 18 марта озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне защитники отминусовали 149 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 29 616).

Бойцы обезвредили 42 артиллерийские системы (всех 24 640), 20 боевых бронированных машин (21 509), восемь танков (10 352), три средства ПВО (1107) и одну реактивную систему залпового огня (1319) армии РФ.

Кроме этого, было сожжено 107 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 40 892), две – спецтехники (3780) сил агрессора.

За время этой войны Силы обороны также уничтожили 3121 крылатую ракету, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 47-й ОМБр "Магура" с помощью HIMARS сожгли мастерскую 155-й бригады российских морпехов. В итоге оккупанты, пытавшиеся усилить броню своих танков, улучшили статистику собственных потерь.

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