Минус 640 захватчиков и 25 ББМ: озвучены данные о потерях врага за сутки

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабной войны 760 суток назад ликвидировали и ранили по меньшей мере 437 390 военнослужащих армии РФ. Из них 640 оккупантов бойцы отминусовали в боях за накануне.

Также защитники обезвредили еще 162 единицы вооружения и военной техники захватчиков. Данные о потерях врага по состоянию на 25 марта озвучил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки воины Сил обороны поразили 25 боевых бронированных машин (всего 13 183), 22 артиллерийские системы (10 877), 11 танков (6887), три средства ПВО (726) ВС РФ.

Во время воздушных атак и не только защитники сбили 29 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 8539) и 18 крылатых ракет (2010).

Кроме того, бойцы сожгли 47 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 14 454) и семь – спецтехники (1785).

Также в списке потерь армии РФ в войне против Украины есть 1018 РСЗО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники с помощью дронов уничтожили российский ЗРК "Стрела-10". основной задачей этого вражеского комплекса было именно поражение беспилотников.

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