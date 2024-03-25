Украинские воины уничтожили российский ЗРК 'Стрела-10', охотящийся на дроны. Видео

Украинские защитники продолжают поражать ценную военную технику армии страны-агрессора. С помощью дронов была атакована ЗРК "Стрела-10", основной задачей которой является уничтожение беспилотников.

Об этом сообщает подразделение Wild Division. Отмечается, что поражение было нанесено двумя дронами.

"Воины 82 ОДШБр Wild Division, Erebus Group и Серебряный Сокол хорошо поработали! Двумя дронами – RUSOYOB и длинным FPV они уничтожили российский ЗРК, основной задачей которого является уничтожение беспилотников", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму раздалась серия мощных взрывов. Уже утром в Генеральном штабе ВСУ подтвердили серьезные потери неприятеля на украинском полуострове. В частности, успешный удар был нанесен по центру связи окупантов. Также поражены корабли "Ямал" и "Азов".

Ранее сообщалось, что во время атаки на Севастополь вечером 23 марта воздушные силы Вооруженных сил Украины могли поразить главный узел связи Черноморского флота России. В этот вражеский объект, вероятно, попали три ракеты Storm Shadow.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером в субботу, 23 марта, на территории оккупированного Крыма была объявлена тревога, а незаконный Крымский мост временно перекрывали. Мощные взрывы прогремели в Севастополе, в городе были попадания.

– Атаку на объекты россиян в Севастополе впоследствии подтвердил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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