Минус 870 захватчиков и 32 артсистемы: озвучены потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 870 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожили на фронте 245 единиц ее военной техники и вооружения, среди которых большинство – это дроны.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле с начала полномасштабной войны, достигают 977 650 захватчиков убитыми и ранеными. Данные по состоянию на 22 мая обновил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно им, накануне защитники сбили 105 российских дронов оперативно-тактического уровня (всех 36 797).

Воины сожгли 99 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всего 49 268), обезвредили 32 артиллерийские системы (28 122), пять боевых бронированных машин (22 574), четыре танка (10 839).

По потерям остальных наименований техники армии РФ данные остались неизменными: за время войны ВСУ уничтожили уже 3895 единиц ее спецтехники, 3197 крылатых ракет, 1388 РСЗО, 1167 средств ПВО, 372 самолета, 336 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку.

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам BBC, 2024 год стал самым смертоносным для ВС РФ с начала полномасштабной войны в Украине. За это время было ликвидировано как минимум 45 287 российских солдат, что почти в три раза больше, чем в первый год вторжения, и значительно превышает потери 2023 года, когда шли жестокие бои в Бахмуте.

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