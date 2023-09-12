Мины всех типов, растяжки, взрывчатка: в МВД рассказали, как происходит разминирование освобожденных территорий

За все время полномасштабного вторжения России специалисты ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции очистили от мин 138,7 тысячи гектаров – это почти в десять раз больше площади Львова. Всего обезвредили более полумиллиона взрывоопасных предметов.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram. Он рассказал, как происходит разминирование освобожденных территорий, и обнародовал соответствующую инфографику.

"Мины всех типов, растяжки, заложенная взрывчатка — наш враг готов к самым циничным поступкам, чтобы нанести как можно больше вреда. Напрасно. Наши защитники прорывают эти заграждения и идут вперед. Сразу за ними на освободившиеся земли заходят саперы и пиротехники подразделений МВД. Они очищают территорию, чтобы вернуть людям мирную и безопасную жизнь", – говорится в сообщении.

Клименко отметил, что только за минувшие сутки специалисты обследовали 337 гектаров и обнаружили 333 взрывоопасных предмета. Каждый из них уничтожен – либо на месте, либо на специальном полигоне.

"Наши специалисты за время полномасштабного вторжения обезвредили 528 900 взрывоопасных предметов. Это тяжелая и кропотливая работа. Важно не пропустить ни одной мины или снаряда. Поэтому наши саперные подразделения ежедневно продолжают выходить, порой под самую линию столкновения. Ведь их удачная работа – жизнь людей, наших граждан", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день в Украине заминировано около 200 тыс. кв. км территорий. Для их разминирования необходимы десятилетия.

Газета The Washington Post назвала Украину "самой заминированной страной мира". По подсчетам некоторых экспертов, если гуманитарное разминирование будут проводить 500 команд саперов, процесс продлится 757 лет. Длительных, дорогостоящих и опасных операций требует около 30% территорий страны.

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