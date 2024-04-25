'Мир путем переговоров лучше, чем война': Папа Римский выступил с новым заявлением

Папа Римский Франциск сделал очередное заявление о российско-украинской войне. Понтифик заявил, что все страны должны стремиться к переговорам, чтобы положить конец войне.

Ранее он также призывал к обмену пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщает CBS News.

Глава Римско-католической церкви заявил, что мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война. По его словам, все страны, которые находятся в состоянии войны, должны стремиться к началу переговоров.

"Пожалуйста, все страны, находящиеся в состоянии войны, прекратите войну. Стремитесь к переговорам. Ищите мир", – сказал Папа Римский.

Стоит отметить, что Франциск говорил не только о войне в Украине, но и о противостоянии Израиля и террористической группировки ХАМАС. Папа Римский заявил, что каждый день ему предоставляют обновленную информацию о ситуации в секторе Газа.

Кроме того, во время пасхальной воскресной мессы Папа Римский призвал к прекращению огня в секторе Газа и обмену пленными между РФ и Украиной.

На уточняющий вопрос журналиста Франциск заявил, что он способен помочь в переговорах о мире. В частности, понтифик отметил, что продолжает "много молиться" об этом.

Напомним, Папа Римский призвал к переговорам в войне России в Украине и отметил, что одна из сторон должна проявить "мужество поднять белое знамя", хотя и не указал, какая именно. Впервые в контексте войны в Украине понтифик использовал слово "поражение".

Позже путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков отреагировал на слова Папы Римского, который заявил, что Украине нужно перейти к переговорам со страной-агрессором. Песков выдал, что главарь Кремля Владимир Путин также неоднократно высказывался в пользу переговоров.

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