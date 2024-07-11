'Мирные инициативы отдельных премьеров ничего не меняют': Боррель заверил, что ЕС продолжит поддерживать Украину

Так называемые "мирные инициативы" отдельных европейских премьеров по войне в Украине не соответствуют реальным политике и курсу Европы. Евросоюз остается на позиции поддержки Украины в ее праве на самооборону, потому что это отвечает интересам безопасности ЕС и мировой безопасности.

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Об этом в Вашингтоне на слушаниях по обороне ЕС на полях саммита НАТО заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Более того, он отметил, что сегодня "линия фронта между демократией и авторитарными режимами – это Украина", и именно "в Украине будет решаться будущее безопасности Европы".

"Некоторые из вас могут взглянуть на европейские выборы несколько недель назад, на путешествия одного из наших премьеров и спросить себя: "Действительно ли Европа обязана защитить Украину в долгосрочной перспективе?" Ответ - да. Не только потому, что это правильно . Но также потому, что это в наших собственных интересах. Потому что, защищая Украину, мы защищаем европейскую безопасность", – подчеркнул он.

"Да, мы хотим мира, как может быть иначе? Но – только мира, который уважает суверенитет Украины и обеспечивает гарантии безопасности. Потому что мир – это нечто большее, чем отсутствие войны", – добавил политик.

По словам Борреля, именно Европа виновата в том, что авторитарный режим Кремля за последние 25 лет превратился в милитарный, поскольку европейцы "сначала просто смотрели на резню Путина в Чечне в 1999 году, на вмешательство в Сирию, затем мягко отреагировали на вторжение в Грузию в 2008 году, и совсем уж нерешительно отнеслись к оккупации Крыма в 2014 году".

"Мы не хотели видеть то, что было очевидным – что Путин хочет, чтобы Россия снова доминировала над соседями. И в этом проблема: Россия до сих пор ведет себя как империя. И Путин хочет отстроить именно империю – царскую, или советскую. Только в феврале 2022 года , когда начали бомбить Киев, мы проснулись", – отметил Боррель.

С точки зрения Вашингтона, военная помощь является нормальной стратегией. С точки зрения Европейского Союза – "это ментальная революция", считает Боррель. И такая революция сейчас происходит.

"Потому что мы наконец-то поняли: если мы позволим путинской России превратить Украину во вторую Беларусь, а в Киеве поставить марионеточное правительство, после Европа заплатит гораздо большую цену", – сказал он.

В свою очередь, в НАТО заявили, что пакет дальнейшей помощи от НАТО для Украины будет ориентирован на будущее и служит прочным мостом для приближения государства к членству в Альянсе. В ней будет пять основных элементов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в войне с оккупантами может перейти к наступательным операциям уже в этом году. Но для этого необходимо создать соответствующие условия. Прежде всего, военная помощь Украине должна не только сохраняться, но и усиливаться, сказал во время саммита НАТО в Вашингтоне высокопоставленный чиновник НАТО.

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