Мишель: мы дали обещание Украине об 1 млн снарядов и должны его выполнить

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал ЕС выполнить обещание о предоставлении украинской армии 1 млн артиллерийских снарядов. По его словам, Украина срочно нуждается в большом количестве вооружений и боеприпасов для противостояния российской агрессии.

Мишель подчеркнул, что для более эффективного оказания помощи Украине необходимо привлекать такой межгосударственный инструмент как Европейский фонд мира. Об этом он заявил во время сессии Европейского парламента.

Президент Европейского совета заявил, что сейчас точатся дискуссии о дальнейшей военной поддержке Украины. При этом он добавил, что Киев нуждается в вооружении для борьбы с оккупантами уже сейчас.

Он также напомнил своим коллегам, что Евросоюз обещал предоставить украинским войскам 1 млн артиллерийских боеприпасов и призвал, наконец, выполнить это обещание.

"Мы пообещали Украине поставить больше боеприпасов – 1 миллион снарядов. Мы должны выполнить это фундаментальное обещание, которое мы все вместе готовы сделать в составе Европейского совета", – заявил Мишель.

Также он отметил, что пришло время реформировать Европейский фонд мира, который уже активно использовался для оказания помощи Украине. Однако президент Европейского совета предупредил, что этот процесс потребует большого количества денег и инвестиций, чтобы достичь прогресса и поддержать европейскую оборону, которая включала бы оказание помощи Украине.

Напомним, в Европейском совете поддержали план по программе Ukraine Facility по предоставлению ЕС Украине рекордной экономической помощи в 50 млрд евро в течение 4 лет – при условии проведения Украиной ряда реформ.

Ранее сообщалось, чт в США планируют удвоить производство 155-мм артиллерийских снарядов, используемых в Украине, к октябрю 2024 года. Но для достижения этой цели потребуется одобрение Конгрессом законопроекта о помощи Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!