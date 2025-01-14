'Многое будет зависеть от того, какая там оборона': Ступак оценил, могут ли оккупанты окружить Покровск

Российские оккупанты в случае с Покровском избрали тактику "удушения": они пытаются перерезать логистику, чтобы исключить возможность отправки в город людей, боеприпасов и техники. Большей же целью оккупантов является создание большого "котла" на примерно тысячу кв км.

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Судьба Покровска будет зависеть от того, насколько прочна там оборона, однако город может повторить судьбу Угледара. Такой прогноз в интервью OBOZ.UA озвучил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

В отличие от лобовых штурмов, как это было, например, с Бахмутом, в случае с Покровском Россия прибегает к другой тактике. Оккупанты пытаются обойти город и нацелились прежде всего на украинскую логистику.

"Еще с сентября было очевидно, как они будут работать. Они не идут в лоб, они идут через западные окраины Покровска, режут нам сообщение с Днепропетровской областью. Сообщения буксуют, техника не едет, снаряды не едут, люди не едут... Все надо возить окружными путями, это труднее, это дольше, это не так удобно. Как говорят борцы, противник "выходит на удушение". Они начинают давить город Покровск", – отметил Ступак.

Он также считает, что среди целей, которых стремятся добиться оккупанты – создание огромного "котла" в Донецкой области.

"Если посмотреть на карту боевых действий, в частности на участок, где одновременно видны Покровск и Часов Яр, провести между этими населенными пунктами прямую линию и сделать из нее дугу, чтобы она извивалась вверх в район Дружковки, то мы не сильно ошибемся, если допустим , что Российская Федерация вообще преследует цель сделать такой масштабный котел объемом около тысячи квадратных километров", – прогнозирует экс-сотрудник СБУ.

В то же время не отказываются захватчики и от намерений устроить несколько меньших "котлов", если первый замысел реализовать им не удастся.

"Конечно же, есть сто пятьсот различных факторов, влияющих на ситуацию, и известных, и неизвестных, которые Россия также не может учесть и предусмотреть, поэтому они также работают с десятком меньших котлов. В частности, котел в том, что осталось от Курахово. Итак, есть попытка сделать большой котел, если не получится, – маленькими котлами. Но приблизительный замысел можно понять так", – подчеркнул он.

В настоящее время россияне взяли под огневой контроль трассу, соединяющую Покровск и Константиновку. И чем ближе они приближаются к Покровску, тем более критической становится ситуация с логистикой и большими – возможности оккупантов для ударов по украинским воинам в городе.

"Военные говорят, что расстояние 2 километра – это уже критично. Там уже можно ставить специальные противотанковые установки, там можно использовать БПЛА на проводе и т.д. Это то, что работает против нас. Ездить можно, но на бешеной скорости, 160 по полям, когда из тебя все вылетает, и печень, и все… Но только так, иначе нельзя", – описал ситуацию Ступак.

Он не исключает, что к штурмам Покровска российские войска могут и не прибегать, придерживаясь тактики "удушения" и ожидая, пока защитники города вынуждены будут оставить его сами.

"Они могут заставить наших военных отойти. Многое будет зависеть от того, какая там оборона. Пока не видно, что оборона там очень сильная. Если брать Покровск "на удушение", то будет как с Угледаром. Угледар расположен на высоте. Его держали два года и два месяца. Военные говорят, возможно, мы могли его еще полгода держать, но враг обошел город с трех сторон и создал такую ситуацию, когда Угледар просто невозможно было дальше держать – и его были вынуждены оставить. Такова тактика в РФ. Но оставить город – это экономия сил и времени. Ибо после Бахмута, где, по разным признакам, российская армия положила 17-25 тысяч, российское командование посидело, почесало в носу и решило действовать иначе, котлами. Это штука, которая работает", – резюмировал Ступак.

Напомним, ранее в ОСУО "Хортица" также заявили, что оккупанты пытаются взять Покровск "в клещи". Там эти попытки назвали безрезультатными.

Враг пытается продвигаться малыми пехотными группами в населенных пунктах вокруг районного центра, стремясь взять город в окружение.

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