Множественные осколочные ранения: появились данные о состоянии ребенка, пострадавшего в результате атаки дрона на Житомирщину

Российские войска 10 апреля ударили ударным дроном по многоэтажке в Житомирском районе. В результате атаки один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Видео дня

Раненый во время удара ребенок 2011 года рождения получил множественные осколочные ранения, в состоянии средней тяжести его доставили в столичную больницу "Охматдет". Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По состоянию на утро после вражеского удара, по его словам, в населенном пункте Озерное Житомирского района известно об одном погибшем и шести раненых, которые были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

"Среди пострадавших – один ребенок. Вчера после обследования в областной детской больнице его перевели для дальнейшего специализированного лечения в столичную больницу "Охматдет". У него диагностированы множественные осколочные ранения, его состояние стабильное, средней тяжести", – отметил Бунечко.

Он добавил, что под вражеский удар жители общины попали в 150 м от обустроенного укрытия, и еще раз призвал граждан не пренебрегать сигналами о воздушной угрозе и проходить в укрытия на время тревоги.

По словам Бунечко, после атаки на месте прилета ОВА совместно с подразделениями ГСЧС и представителями Общества Красного Креста Украины оперативно развернули две палатки для обогрева и оказания первой помощи.

"Спасатели ГСЧС работали чрезвычайно профессионально и слаженно. Благодаря их усилиям, основные последствия разрушений удалось ликвидировать около 12 часов ночи. Владельцы свыше 100 квартир, которые получили повреждения, начали получать пленку, строительные материалы и помощь в первоочередных ремонтах. Нужно закрыть окна, чтобы квартиры не получили дополнительный ущерб из-за мороза", – подчеркнул начальник Житомирской ОВА.

Бунечко добавил, что в настоящее время продолжает работу комиссия по подаче документов в систему "Є-Відновлення" для получения компенсаций.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы люди как можно быстрее получили поддержку и смогли вернуться в свои дома", – пообещал чиновник.

Напомним, накануне вечером Россия атаковала Житомирщину "Шахедами". Повреждены пять многоэтажек, Россия убила человека, еще несколько гражданских получили ранения.

Также 10 апреля россияне ударили по Днепру баллистикой. В облцентре также погиб человек, есть разрушения и пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!