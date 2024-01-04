Мобилизационные изменения на паузе: Рада отказывается принимать законопроект. Какие скандальные нормы могут устранить

25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект №10378 по усовершенствованию вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. По словам чиновников, документ должен внести больше ясности в вопросе мобилизации. Однако пока этот законопроект вызвал широкий резонанс в украинском обществе, вызвав острую критику большинства его норм.

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Документ включает, в частности, изменения относительно отсрочки от призыва на военную службу, значительное понижение в правах для уклонистов, увеличение прав для полиции и даже уголовную ответственность за отказ проходить ВВК.

Как сообщают депутаты Верховной Рады, кабминовский законопроект в том виде, который он имеет сегодня, не будет принят. После его обсуждения в ВР документ отправят на доработку.

О том, какие нормы мобилизационного законопроекта вызывают наибольшую дискуссию и могут быть изменены, – в материале OBOZ.UA.

Спорных моментов хватает

Одно из главных нововведений законопроекта Кабмина – перечень запретов и наказаний для уклоняющихся. Теперь, кроме административной и уголовной ответственности, украинец, избегающий военной службы, может столкнуться с материальными ограничениями. Согласно документу, за неявку в ТЦК предлагается внести нарушителя в Единый реестр должников и запретить куплю-продажу движимого и недвижимого имущества, ограничить в праве управлять транспортным средством, получении водительского удостоверения и оформлении паспорта. Также у такого человека будут заблокированы все счета, право распоряжаться деньгами и другими ценностями. Государство приостанавливает любые льготы и услуги со своей стороны для таких граждан.

Также чиновники предлагают кардинально изменить процесс получения повесток. В новом законе этот документ может быть направлен через "электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту". Для этого будет зарегистрирован специальный электронный кабинет.

На сегодняшний день действующее законодательство предусматривает, что в установленном порядке лица с инвалидностью получают отсрочку. Если будет принят новый законопроект, то в этом списке остаются только лица с инвалидностью I или II группы. Выходит, что в новом законопроекте в пункте об отсрочке убрали ІІІ группу инвалидности. То есть в случае его утверждения таких людей в отдельных случаях могут мобилизовать. Также предложено избавиться от понятия ограниченно пригодный и оставить только пригодность/непригодность к военной службе.

Противоречит Конституции

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец при первичном анализе законопроекта по мобилизации выявил противоречащие Конституции нормы.

"Мы все должны понимать, что мы находимся в условиях полномасштабной агрессии со стороны РФ. Конституция Украины позволяет ограничивать права, когда официально введен режим военного положения. С другой стороны, в законопроекте не могут быть прямо нарушены права, указанные как базовые в Конституции. Во время первого анализа я увидел, что там есть некоторые нормы, которые как раз противоречат Конституции", – отметил омбудсмен.

Обратно в Кабмин

"Депутаты ВР планируют 4 января начать рассмотрение и проработку зарегистрированного ранее правительством законопроекта по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Планируется заслушать всех стейкхолдеров этого проекта, но уже сейчас понятно, что мы вернем этот документ на доработку обратно в Кабмин, ведь в нем заложено много противоречивых норм", – об этом в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA рассказал народный депутат Украины, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Многие нормы в кабминовском законопроекте имеют двоякую трактовку, – говорит Роман Костенко. – Не совсем понятно, зачем они вообще были включены в этот документ. На это обратили внимание не только депутаты, но и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, общественные организации и общество страны. Именно поэтому комитет с участием непосредственных разработчиков законопроекта, а это представители прокуратуры, МВД, Минфина и других ведомств, планирует несколько дней разбираться со спорными инициативами. Мы стремимся получить ответы, каким образом та или иная норма повлияет на функционирование страны. После чего будем решать вопрос дальнейшей судьбы этого законопроекта. В то же время, на мой взгляд, этот документ должен быть возвращен на доработку туда, откуда он и пришел – в Кабмин. Мое мнение разделяют и коллеги.

Что касается норм, вызывающих наибольшее количество вопросов, то это почти все, которые указаны в проекте. На мой взгляд, в документе такого уровня должно быть, например, усиление прав ТЦК и определено больше прав мобилизованных. А нам предлагается заблокировать финансовые операции граждан с недвижимостью и их банковские счета, а также запретить пользоваться личным транспортом. То есть фактически понизить в правах. Или же норма, касающаяся того, что гражданин, который не прошел службу в армии, не вправе находиться на государственной службе. В проекте просто сказано: не служил, значит, не можешь работать на госслужбе. А если человек непригоден или же это женщина? Это же дискриминационная норма. То же самое и по вопросу об отсрочке для ІІІ группы инвалидности.

Или же введение электронных повесток – вроде бы нужное дело, которое можно поддержать. Но и по отношению к ней возникают вопросы: как именно мы сможем обеспечить ее полноценное внедрение. Спрашиваем у представителей Минцифры, сможем ли технически обеспечить доступ всех наших граждан к этой функции. Ведь не в каждом украинском селе есть интернет. Так же не у каждого есть смартфон или компьютер. При этом при принятии этой нормы для граждан наступает ответственность за ее невыполнение.

То же и о предоставлении больших полномочий Нацполиции. Сначала нужно четко определить права и обязанности всех сторон – ТЦК, полиции и общества, а потом говорить о привлечении к ответственности. Все эти вопросы вызывают дискуссию. Именно поэтому мы и планируем спросить на комитете у непосредственных разработчиков соответствующих норм, чего именно они добиваются такими предложенными шагами и как это может повлиять, например, на функционирование финансовой системы страны.

Сейчас будут делать все, чтобы этот документ остался в Верховной Раде, чтобы весь негатив, который сегодня идет от общества, вылился на депутатов. При этом я и мои коллеги считаем, что есть конкретные должностные лица, пытающиеся снять с себя ответственность за этот процесс. Это Верховный главнокомандующий, премьер-министр, министр обороны и главнокомандующий. Вот основа, которая отвечает за процесс мобилизации", – подчеркнул Роман Костенко.