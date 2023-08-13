Мобилизация в Украине: что делать, если вам вручили повестку на работе

В Украине с самого начала российского вторжения введена всеобщая мобилизация. В связи с этим мужчины призывного возраста получают повестки для службы в ВСУ.

Видео дня

Адвокат Марина Бекало рассказала, может ли работник отказаться от получения повестки на работе. Также она разъяснила, что делать в такой ситуации работодателю.

По словам юристки, если работник отказывается от подписания приказа об уведомлениях о вызове и повестках, работодателю следует этот факт зафиксировать.

"Определенного алгоритма в таком случае нет. Поэтому это может быть составлен акт руководителя, удостоверяющий отказ работника от подписи. Но повестка даже в таком случае будет считаться врученной", – сказала Бекало.

Она добавила, что за неявку по повестке или за отказ получать повестку военнообязанный работник будет нести только административную ответственность.

В частности, за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 грн согласно ст. 210-1 КУоАП.

А вот об уголовной ответственности в таком случае речь не идет.

"Состава уголовного правонарушения ст. 336 Уголовного кодекса за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в таком случае не будет, если военнообязанный не прошел военно-врачебную комиссию, которая признала бы его пригодным к военной службе", – добавила юрист.

Кроме того, она отметила, что согласно ст. 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", военная служба является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде предложили мобилизовать на общественные работы мужчин, не желающих воевать. Автор соответствующего законопроекта "слуга народа" Георгий Мазураш считает, что защиту страны могут обеспечить только мотивированные граждане.

Ранее бывший нардеп Вадим Денисенко заявил, что даже после войны в Украине нужно еще на три года запретить выезд за границу мужчинам. По его мнению, это поможет сберечь нацию. В МВД Украины подчеркнули, что не имеют отношения к такой инициативе.

Возможна ли в Украине тотальная мобилизация и какими могут быть последствия читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!